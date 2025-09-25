DT de Cruz Azul aumenta las dudas sobre Mier: "Ha cometido algunos errores”

Nicolás Larcamón pidió paciencia con Kevin Mier

La jugada que desató las críticas se presentó durante el 2-2 contra los Gallos Blancos, cuando Santiago Homenchenko sorprendió con un disparo desde aproximadamente 70 metros, aprovechando que Mier estaba adelantado. La espectacular acción terminó en gol y reavivó el debate sobre la concentración y el posicionamiento del arquero, quien en otras ocasiones también ha recibido cuestionamientos por acciones similares.

El DT optó por un discurso equilibrado que reconoce los errores individuales, pero también la brillantez del rival. “Hoy no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin”, expresó, agregando que la acción del uruguayo fue una “gran ejecución” que no se ve todos los días.

Además, el estratega argentino hizo un llamado expreso a la afición para arropar a su portero en este momento delicado. “Confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo”, señaló. Con estas palabras, el técnico dejó claro que la parte mental y emocional es tan importante como el rendimiento en el campo.

En cuanto a los números, el portero antioqueño ha disputado 13 compromisos en lo que va de temporada 10 en Liga MX y 3 en League Cup acumulando 1.170 minutos. Solo en tres encuentros consiguió dejar su portería en cero, mientras que ha encajado 22 goles en total. Datos que sumados al impacto mediático del gol desde media cancha, alimentan el debate sobre su nivel actual.