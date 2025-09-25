Actualizado:
DT de Cruz Azul aumenta las dudas sobre Mier: "Ha cometido algunos errores”
El portero de la Selección Colombia volvió a ser el centro de las polémicas tras el partido ante Querétaro.
Nicolás Larcamón técnico de Cruz Azul, hizo referencia a la actualidad del arquero colombiano Kevin Mier, quien ha sido objeto de señalamientos tras recibir un gol desde larga distancia en el reciente empate frente a Querétaro.
El estratega reconoció que “él sabe que ha cometido algunos errores”, pero también enfatizó que no todo recae sobre sus hombros, subrayando la necesidad de mantener la calma y el respaldo de la hinchada y el equipo.
Nicolás Larcamón pidió paciencia con Kevin Mier
La jugada que desató las críticas se presentó durante el 2-2 contra los Gallos Blancos, cuando Santiago Homenchenko sorprendió con un disparo desde aproximadamente 70 metros, aprovechando que Mier estaba adelantado. La espectacular acción terminó en gol y reavivó el debate sobre la concentración y el posicionamiento del arquero, quien en otras ocasiones también ha recibido cuestionamientos por acciones similares.
El DT optó por un discurso equilibrado que reconoce los errores individuales, pero también la brillantez del rival. “Hoy no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin”, expresó, agregando que la acción del uruguayo fue una “gran ejecución” que no se ve todos los días.
Además, el estratega argentino hizo un llamado expreso a la afición para arropar a su portero en este momento delicado. “Confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo”, señaló. Con estas palabras, el técnico dejó claro que la parte mental y emocional es tan importante como el rendimiento en el campo.
En cuanto a los números, el portero antioqueño ha disputado 13 compromisos en lo que va de temporada 10 en Liga MX y 3 en League Cup acumulando 1.170 minutos. Solo en tres encuentros consiguió dejar su portería en cero, mientras que ha encajado 22 goles en total. Datos que sumados al impacto mediático del gol desde media cancha, alimentan el debate sobre su nivel actual.
El panorama para el exarquero de Atlético Nacional no es sencillo: necesita recuperar la confianza y reafirmar sus condiciones en un entorno competitivo como la Liga MX. Sin embargo, el respaldo público de su entrenador demuestra que aún goza de crédito dentro del vestuario y que el cuerpo técnico está dispuesto a respaldarlo.
Para Kevin Mier, este episodio puede ser el punto de inflexión que marque su consolidación en Cruz Azul. El potero del cuadro mexicano sabe que debe mantener su regularidad si quiere asegurarse una plaza como uno de los tres arqueros de Colombia rumbo al Mundial 2026.
