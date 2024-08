Kevin Mier se acerca a la Premier League: histórico club hará oferta por su fichaje

Kevin Mier fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América 2024. A pesar de no ser incluido en la lista de 28 futbolistas, el arquero santandereano podría dar el salto a Europa en las próximas semanas.

Luego de destacarse como la figura clave del Cruz Azul de México y de llevar al equipo cementero a la final del Clausura, el arquero formado en Atlético Nacional se convirtió en una de las piezas más importantes de Colombia a nivel internacional en la temporada anterior. Sin embargo, Néstor Lorenzo decidió dejarlo fuera de la lista de convocados.

Aunque había sido llamado en algunas ocasiones para partidos del combinado cafetero, el santandereano no sumó minutos de manera oficial. Por esta razón, los rumores sobre su posible llegada al fútbol europeo se han intensificado, y podría haber un cambio inesperado en su futuro cercano.

Ante esta incertidumbre, Cruz Azul renovó el contrato del arquero hasta 2029. Sin embargo, este viernes, fuentes cercanas al club cementero confirmaron que en Inglaterra siguen interesados en el colombiano. La prensa mexicana ha informado que el Brighton sigue monitoreando su situación y haría una oferta por su fichaje.

Esta posibilidad genera tranquilidad en la Selección Colombia, ya que mantener al arquero en México abre la puerta a una posible nacionalización y eventual convocatoria a la Selección Nacional de México, lo cual no sería bien recibido en Colombia.

La presencia de Mier durante varios años en México podría llevar a su naturalización y a un posible llamado a la "Tri". Por ahora, desde el entorno del futbolista se habla de decepción por no estar en la Copa América, pero no se contempla la idea de jugar para otra selección que no sea la colombiana.

Cruz Azul ha manifestado que no dejaría marchar al portero sin exigir una alta suma de dinero por su traspaso. Actualmente, la salida del guardameta implicaría un pago cercano a los 8 millones de euros debido a su juventud y excelente estado de forma.