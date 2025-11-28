Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 10:35
Kevin Serna le responde a Lorenzo para el Mundial: hubo recital en Brasil
El jugador no fue tenido en cuenta en la Fecha FIFA de noviembre.
Néstor Lorenzo aguarda para conocer a los rivales de la Selección Colombia en el Mundial. El próximo viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo en Washington D.C. el respectivo sorteo de la fase de grupos de una cita orbital histórica con 48 selecciones por primera vez en la historia.
Vea también: Colombia goleó y clasificó a cuartos de final del Mundial de Futsal
Las selecciones tendrán derecho a citar a 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo y ahí podría aparecer el nombre de Kevin Serna, quien no fue tenido en cuenta para los partidos ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre. El jugador de Popayán no ha dejado de sorprender en Fluminense con grandes presentaciones por la banda izquierda.
Puede jugar por los dos costados, y, de hecho, en su debut en la Selección Colombia estuvo por la banda derecha. Kevin Serna fue la gran figura en la goleada de Fluminense contra Sao Paulo en una holgada victoria carioca gracias a un gol del colombiano y a dos asistencias.
¡LORENZO, KEVIN SERNA ES COLOMBIANO!
No contó con muchas oportunidades en las anteriores convocatorias de la Selección Colombia. Solo jugó los primeros 45 minutos contra México, y no volvió a aparecer en la estructura del combinado que dirige Néstor Lorenzo. Su nivel en Fluminense es para decirle al argentino que Kevin Serna también es colombiano y que es candidato para estar en el Mundial.
En la última fecha de la Serie A de Brasil, Fluminense persigue la posibilidad de sellar una clasificación para la Copa Libertadores. Debía superar a Sao Paulo y lo logró con creces gracias a un contundente 6-0. Kevin fue titular y regaló dos asistencias, una de ellas corriendo por toda la banda izquierda y cediendo para Nonato que definió al primer palo del arquero.
Le puede interesar: Delantero del DIM se va con todo contra el arbitro "Estuvimos perjudicados"
Además de las dos asistencias, una en el primer tiempo y la otra en el complemento, el ex Alianza Lima también cerró la goleada con un golazo después de la asistencia de Yeferson Soteldo. Jugó los 90 minutos y fue la gran figura junto con el uruguayo Agustín Canobbio que fue autor de dos tantos.
⚽️🇨🇴🇨🇴Gooool de Nonato con asistencia de Kevin Serna que sigue aportando de gran manera al fluminense💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/n2unyAddRk— All lucho (@Lucho28f) November 28, 2025
🇨🇴 GOOOL de Kevin Serna. El colombiano marcó el 6-0 de #Fluminense ante #SãoPaulo, al 87’. Ademas asistió dos veces— Pipe Sierra (@PSierraR) November 28, 2025
👀 El extremo alcanzó 7 anotaciones en esta temporada del Brasileirão pic.twitter.com/KgWE0x1W0X
EL PARTIDAZO DE KEVIN SERNA CON FLUMINENSE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN SELECCIÓN COLOMBIA
No solo fueron las dos asistencias y el gol las que hicieron que Kevin Serna respondiera de frente para un posible llamado a la Selección Colombia de cara al Mundial. Pues, completó 90 minutos de puro fútbol y de grandes sensaciones para ser la gran figura.
Lea también: Julián Millán rompe con todo: multicampeón de Libertadores lo ficharía
Marcó un gol, dos asistencias, creó una gran oportunidad para aumentar la ventaja, dio tres pases claves, tuvo tres tiros a portería, recuperó cinco balones, lo que demuestra el sacrificio que es algo que también se aplaude en la Selección Colombia y SofaScore le dio un 8,7 de calificación.
Para Kevin Serna, estos partidos son también impulsos para esperar una llamada de la Selección Colombia en la Fecha FIFA de 2026 y en el Mundial en junio. La última decisión será del entrenador argentino meses antes de la consolidación final de la convocatoria.
Fuente
Antena 2