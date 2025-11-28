Kevin Serna le responde a Lorenzo para el Mundial: hubo recital en Brasil

Néstor Lorenzo aguarda para conocer a los rivales de la Selección Colombia en el Mundial. El próximo viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo en Washington D.C. el respectivo sorteo de la fase de grupos de una cita orbital histórica con 48 selecciones por primera vez en la historia.

Las selecciones tendrán derecho a citar a 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo y ahí podría aparecer el nombre de Kevin Serna, quien no fue tenido en cuenta para los partidos ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre. El jugador de Popayán no ha dejado de sorprender en Fluminense con grandes presentaciones por la banda izquierda.

Puede jugar por los dos costados, y, de hecho, en su debut en la Selección Colombia estuvo por la banda derecha. Kevin Serna fue la gran figura en la goleada de Fluminense contra Sao Paulo en una holgada victoria carioca gracias a un gol del colombiano y a dos asistencias.

¡LORENZO, KEVIN SERNA ES COLOMBIANO!

No contó con muchas oportunidades en las anteriores convocatorias de la Selección Colombia. Solo jugó los primeros 45 minutos contra México, y no volvió a aparecer en la estructura del combinado que dirige Néstor Lorenzo. Su nivel en Fluminense es para decirle al argentino que Kevin Serna también es colombiano y que es candidato para estar en el Mundial.

En la última fecha de la Serie A de Brasil, Fluminense persigue la posibilidad de sellar una clasificación para la Copa Libertadores. Debía superar a Sao Paulo y lo logró con creces gracias a un contundente 6-0. Kevin fue titular y regaló dos asistencias, una de ellas corriendo por toda la banda izquierda y cediendo para Nonato que definió al primer palo del arquero.

Además de las dos asistencias, una en el primer tiempo y la otra en el complemento, el ex Alianza Lima también cerró la goleada con un golazo después de la asistencia de Yeferson Soteldo. Jugó los 90 minutos y fue la gran figura junto con el uruguayo Agustín Canobbio que fue autor de dos tantos.