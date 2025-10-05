Kevin Serna llega en gran nivel a la Selección Colombia y pone a pensar a Lorenzo

Kevin Serna recibió el premio a su buen rendimiento en el 2025 con la camiseta de Fluminense al ser convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los amistosos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Serna se ha consolidado como una de las figuras y habitual titular del equipo de Río de Janeiro desde que el también colombiano Jhon Arias se fue al Wolverhampton de la Premier League.

El extremo de 27 años ha disputado 21 partidos, de los cuales ha sido titular en 13 ocasiones en el Brasileirao. Entre sus estadísticas registra 1196 minutos en el campeonato brasileño con cuatro goles y tres asistencias.