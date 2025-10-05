Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:24
Kevin Serna llega en gran nivel a la Selección Colombia y pone a pensar a Lorenzo
El extremo colombiano se ha consolidado como una de las figuras de Fluminense.
Kevin Serna recibió el premio a su buen rendimiento en el 2025 con la camiseta de Fluminense al ser convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los amistosos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, respectivamente.
Serna se ha consolidado como una de las figuras y habitual titular del equipo de Río de Janeiro desde que el también colombiano Jhon Arias se fue al Wolverhampton de la Premier League.
El extremo de 27 años ha disputado 21 partidos, de los cuales ha sido titular en 13 ocasiones en el Brasileirao. Entre sus estadísticas registra 1196 minutos en el campeonato brasileño con cuatro goles y tres asistencias.
Kevin Serna llega en GRAN nivel a la Selección Colombia
Los números de Kevin Serna confirman que llegará en gran nivel a su primera convocatoria de la Selección Colombia, por lo que podría poner a pensar a Néstor Lorenzo con respecto a su posible presencia en la lista final que jugará la Copa del Mundo de 2026.
En los dos últimos encuentros con Fluminense, Serna dio una asistencias en el empate en condición de visita ante Sport Recife y en la noche del sábado 4 de octubre marcó en la goleada de su equipo 3-0 sobre Atlético Mineiro.
La más reciente anotación del colombiano fue una demostración de su velocidad y capacidad para definir, ya que concretó con éxito un rápido contragolpe.
¿Cómo jugaría Kevin Serna en la Selección Colombia?
Con la camiseta de la Selección Colombia, Kevin Serna le daría una alternativa ofensiva al director técnico Néstor Lorenzo.
En Fluminense, el colombiano se ubica habitualmente como extremo por la banda izquierda, sin embargo, dicho sector es ocupado por Luis Díaz en el seleccionado nacional.
No obstante. Kevin Serna también se ha desempeñado con buenos números como extremo por derecha en Flu.
De esta manera, Serna podría disputar la posición con Luis Díaz, Jhon Arias, Jáminton Campaz, Marino Hinestroza, entre otros.
Fuente
Antena 2