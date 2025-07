Kevin Serna no tendría club; desmienten a Alianza Lima y revelan detalles

“SE ESTÁN CONVERSANDO CON VARIOS CLUBES”, NARCISO ALGAMIS SOBRE EL FUTURO DE KEVIN SERNA

Para tener mayor claridad en todo el rumbo de Kevin Serna, Narciso Algamis desmintió las versiones que aparecieron en Diario Líbero que afirmaba que ya lo del colombiano estaba avanzado y estaba a nada de hacerse oficial pactando su regreso al cuadro limeño.

“No, de ninguna manera, no hay arreglo con ningún club. Se están conversando con varios clubes”, inició el agente, quien afirmó que, desde Colombia no tienen mucho conocimiento de quién es Kevin Serna. Narciso Algamis continuó, “ojalá pueda ir a Colombia porque nunca jugó ahí. Es un desafío para él y para que lo vean en la selección”.

Aunque desmintió lo de Alianza Lima, aseguró que hay conversaciones, pero no hay nada asegurado con el futuro del payanés, “no hay arreglo con nada, no hay ningún tema cerrado ni mucho menos. Son puras especulaciones”. Además, no hay nada concreto de que se vaya de Fluminense, “el año pasado, salvó a Fluminense del descenso. Es muy querido dentro del plantel”.

Colombia puede ser un destino, pues Narciso habló sobre los intereses de distintos clubes que lo quieren. Sin entrar en muchos detalles de los nombres de las instituciones, aseguró que es una posibilidad.

ACERCAMIENTOS DE KEVIN SERNA PARA LLEGAR A LA LIGA BETPLAY

Tras desmentir las versiones que sentencian la llegada de Kevin Serna a Alianza Lima como indican en Perú, Narciso Algamis comentó que hay posibilidades de firmar en la Liga BetPlay, como otras opciones de jugar en el exterior, “no está lejos, ni tampoco está muy cerca. Es la realidad”, prefirió mantener la postura de no revelar muchos detalles, pero dejó claro que hay posibilidades.

El agente también afirmó que habrá una reunión entre el presidente y Renato Gaúcho sobre el futuro de Kevin Serna. Volvió a tocar el tema de Alianza Lima sosteniendo que sería difícil su llegada, “Perú no pagaría el pase, Colombia tampoco. Es un presupuesto alto, así que hay que hacer una ingeniería en general para poder llegar a buen puerto para todos”.

Su salida de Fluminense sería en condición de préstamo por la dificultad de que algún equipo peruano o colombiano puedan pagar la ficha completa, dado que tiene contrato en el equipo brasileño hasta finales del 2027.

Aunque no destapó muchos temas en concreto sobre la salida de Kevin Serna, Narciso Algamis dejó claro que no hay nada asegurado con Alianza Lima ni con ningún equipo y que, en el caso del fútbol colombiano, está en un punto medio su llegada o su continuidad en el exterior. De hecho, ni siquiera ha sido descartado por Fluminense como se pensaba hace algunos días.