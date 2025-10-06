Kevin Serna se sinceró tras convocatoria: ¿Iba a jugar con Perú?

Se viene la Fecha FIFA, y si había un jugador que estaba pidiendo pista en la Selección Colombia desde hace un buen tiempo era nada más ni nada menos que Kevin Serna. El futbolista del Fluminense firmó grandes presentaciones en la Copa Sudamericana, al igual que en el Brasileirao con asistencias y goles que han dado de qué hablar.

Aunque se esperaba que Kevin Serna fuera convocado para afrontar los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia y Venezuela, su llamado no se dio. Hubo molestias, pero la vida le dio una revancha después de aportar con un gol en la victoria ante el Atlético Mineiro. No se lo pensó dos veces cuando vio su nombre en la lista de convocados.

Viajó a Texas para unirse a la concentración de la Selección Colombia como uno de los primeros jugadores en sumarse al combinado nacional que enfrentará a México y a Canadá para tener fogueo de cara al Mundial de 2026. En medio de sus primeras experiencias junto con el grupo, el extremo nacido en Popayán dejó claro que su primera opción siempre fue representar a Colombia.

TRAS LA DEMORA EN SU CONVOCATORIA, ¿NUNCA PENSÓ EN PERÚ?

La mayoría de su carrera deportiva fue en Perú jugando con Los Chankas, ADT y Alianza Lima. Por su trayectoria en suelo peruano consiguió la nacionalidad y es una de las opciones dentro de la ‘Bicolor’. Afortunadamente para la Selección Colombia no se dio su vínculo con el combinado inca, y apareció la luz verde de Néstor Lorenzo para esta Fecha FIFA de octubre.

Para los canales oficiales de la Selección Colombia, Kevin Serna, quien fue uno de los primeros concentrados afirmó que, “la verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien”. Esta es la primera llamada del seleccionado cafetero para el nacido en Popayán.

Aunque nunca ha jugado en su país, Kevin Serna tenía claro que quería representar a Colombia. De hecho, afirmó que las opciones de actuar con la selección de Perú eran posibles, “por ahí siempre estaban, pero uno como colombiano siempre sueña con representar a su país. Llegamos fuerte, toca trabajar para lo que quiere el profe”.

KEVIN SERNA APUNTA A LO GRANDE CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para esta convocatoria, la Selección Colombia no contó con Jhon Arias que puede ser la principal competencia del extremo del Fluminense. Jugaron juntos en el club brasileño y, tal vez por la no inclusión de Arias es que se abrió la oportunidad para el payanés.

Sin embargo, la consigna de Kevin Serna es clara y es dejar buenas sensaciones en esta primera experiencia para poder ser convocado en noviembre y empezar a hacer proceso poco a poco con la Selección Colombia para disputar el puesto en la Copa del Mundo.

En ese orden de ideas, sentenció que, “sueño con el Mundial, pero con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar. Yo la verdad juego por las dos bandas, siempre por derecha y en Brasil alterno mucho y me siento bien”. Kevin Serna trabajará de aquí en adelante para ganarse un puesto en el combinado nacional de cara al Mundial.