¿Kevin Serna sería titular en Colombia? Lorenzo sembró incógnita

La Fecha FIFA de octubre ya inició para las selecciones sudamericanas con vibrantes partidos de cara a la preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Colombia espera al sábado 11 de octubre para enfrentar el primero de dos juegos en la penúltima ventana antes de cerrar el 2025. Justamente, se verá las caras con los mexicanos.

Néstor Lorenzo debe estructurar su mejor onceno para sacar conclusiones y habló precisamente de la presencia de Kevin Serna que recibió por primera vez una convocatoria con la Selección Colombia, cuando se esperaba que fuera tenido en cuenta en las dos fechas definitivas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la rueda de prensa, Néstor Lorenzo afirmó que este ritmo que llevan con varios días juntos para preparar el Mundial será clave, “vamos a sacarle el mejor provecho a estos partidos que, si bien se dicen como amistosos, son partidos mundialistas, en el sentido de que enfrentamos a selecciones que van al Mundial”. Esto como abrebocas de lo que fue la conferencia.

EL PAPEL DE KEVIN SERNA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Sin tocar si Kevin Serna va a ser titular o no, el entrenador de la Selección Colombia dejó claro cuál será el rol del nacido en Popayán durante esta Fecha FIFA con la posibilidad de que se pueda quedar en la lista para los amistosos de noviembre, y, por qué no, en la convocatoria oficial para el Mundial.

En ese sentido, referenció que Kevin Serna es un “jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar en ambas bandas, puede jugar detrás del ‘9’ y es un jugador inteligente que ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”. Todavía no hay claridad si el futbolista del Fluminense va a ser titular o no.

De hecho, Néstor Lorenzo no quiso dar sorpresas ni nada con la nómina titular en el partido contra México. Afirmó que serán los jugadores los que sabrán en el último momento cómo van a formar y cuál será la alineación definitiva. Sin embargo, si es como en anteriores ocasiones, seguramente, tendrá que esperar en el banquillo.

Kevin Serna venía pidiendo pista en selección desde hace algunas fechas de las Eliminatorias y ahora, sin la inclusión de Jhon Arias, Serna podría figurar por la banda derecha, un costado que maneja bien y que ya lo ha demostrado en el Fluminense.

Además, sería por ese costado derecho en donde podría figurar Kevin Serna, dado que afirmó que Luis Díaz será titular, seguramente por la izquierda. A su vez, reveló que David Ospina y James Rodríguez también jugarán desde el primer minuto. James tomará la cintilla de capitán.