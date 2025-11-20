Kevin Serna sigue sumando para el Mundial: Gol en el clásico Flu-Fla

Acosta abre el camino y Serna castiga los errores del Flamengo

El partido empezó parejo, con intensidad en cada tramo del campo, pero poco a poco Fluminense fue encontrando mejores sociedades y control en el medio. Esa superioridad se transformó en el primer gol al minuto 24, cuando tras un saque de banda, Luciano Acosta recibió en el borde del área y sorprendió con un remate bombeado que superó a Rossi. Un golazo del argentino para poner a vibrar al Maracaná.

Solo nueve minutos después llegó el momento del colombiano. En una devolución comprometida hacia el arquero, Kevin Serna presionó, anticipó a Agustín Rossi, le robó la pelota y definió con el arco vacío para el 2-0. Una acción de pura intuición y lectura que desató la euforia en las tribunas del Flu y dejó desconcertado al líder del torneo.

Flamengo reacciona, pero no le alcanza para evitar la caída

Con el marcador adverso, Flamengo adelantó líneas, presionó y se adueñó de la posesión durante casi todo el segundo tiempo. En el minuto 55 llegó una jugada polémica, Bruno Henrique cayó dentro del área tras un choque con Thiago Silva, pero el árbitro dejó seguir ante las protestas del local.

El descuento finalmente llegó al minuto 85, cuando Jorge Luiz Frello anotó de penal y le puso suspenso al cierre del clásico. Sin embargo, Fluminense resistió con orden, incluso tras la salida de Serna en el 89’, quien dejó el campo con una calificación de 7.3 según SofaScore, reflejo de su gran actuación.