Kevin Serna sigue sumando para el Mundial: Gol en el clásico Flu-Fla
Fútbol
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 10:18

El delantero colombiano sigue soñando con ganarse un cupo al Mundial.

Río de Janeiro vivió una noche vibrante con una nueva edición del histórico Fla-Flu, el clásico más icónico de la ciudad. El Maracaná fue el escenario de un duelo cargado de tensión, Flamengo, líder sólido del Brasileirao, enfrentaba a un Fluminense que buscaba acercarse a los puestos de Copa Libertadores. En medio del ambiente de fiesta y presión, Kevin Serna fue protagonista decisivo al marcar en la victoria 2-1 del Flu.

 

 

Acosta abre el camino y Serna castiga los errores del Flamengo

El partido empezó parejo, con intensidad en cada tramo del campo, pero poco a poco Fluminense fue encontrando mejores sociedades y control en el medio. Esa superioridad se transformó en el primer gol al minuto 24, cuando tras un saque de banda, Luciano Acosta recibió en el borde del área y sorprendió con un remate bombeado que superó a Rossi. Un golazo del argentino para poner a vibrar al Maracaná.

Solo nueve minutos después llegó el momento del colombiano. En una devolución comprometida hacia el arquero, Kevin Serna presionó, anticipó a Agustín Rossi, le robó la pelota y definió con el arco vacío para el 2-0. Una acción de pura intuición y lectura que desató la euforia en las tribunas del Flu y dejó desconcertado al líder del torneo.

Flamengo reacciona, pero no le alcanza para evitar la caída

Con el marcador adverso, Flamengo adelantó líneas, presionó y se adueñó de la posesión durante casi todo el segundo tiempo. En el minuto 55 llegó una jugada polémica, Bruno Henrique cayó dentro del área tras un choque con Thiago Silva, pero el árbitro dejó seguir ante las protestas del local.

El descuento finalmente llegó al minuto 85, cuando Jorge Luiz Frello anotó de penal y le puso suspenso al cierre del clásico. Sin embargo, Fluminense resistió con orden, incluso tras la salida de Serna en el 89’, quien dejó el campo con una calificación de 7.3 según SofaScore, reflejo de su gran actuación.

Con el 2-1 final, Fluminense llegó a 54 puntos, escalando a la sexta posición y entrando provisionalmente en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Flamengo, pese a la derrota, se mantiene líder con 71 unidades.

