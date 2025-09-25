Kevin Serna y Fuentes tienen nuevo técnico, Fluminense lo hizo oficial

Luis Zubeldía es el elegido

El elegido por la directiva del Fluminense es Luis Zubeldía, entrenador argentino de 44 años que ha construido una sólida carrera en el fútbol sudamericano. Reconocido por su intensidad en el banquillo y su capacidad para potenciar jóvenes talentos, Zubeldía llega tras dejar huella en clubes como Liga de Quito, donde conquistó títulos y mostró un estilo de juego dinámico y competitivo. Su arribo al conjunto carioca busca darle un aire fresco al proyecto y mantener al equipo en los primeros planos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

La llegada de Zubeldía representa también un reto para jugadores como Kevin Serna, quien se encuentra en plena consolidación en el fútbol brasileño. El técnico argentino suele exigir disciplina táctica y compromiso físico, aspectos que podrían potenciar aún más las condiciones del colombiano. Para Serna, adaptarse a las ideas del nuevo estratega no solo será clave para asegurar su lugar en el once titular, sino también para continuar creciendo en un escenario tan exigente como el Brasileirao.