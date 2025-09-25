Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 15:05
Kevin Serna y Fuentes tienen nuevo técnico, Fluminense lo hizo oficial
Nuevo entrenador para Fluminense, un técnico argentino que dirigió en Colombia llega al equipo.
El presente de Kevin Serna en Brasil suma un nuevo capítulo. El atacante colombiano, que vive un gran momento en el Fluminense, afrontará un cambio importante en su carrera: el club de Río de Janeiro hizo oficial la llegada de un nuevo director técnico. La decisión abre una etapa llena de expectativas tanto para el equipo como para el jugador, quien se ha ganado un espacio en la plantilla y ahora deberá adaptarse a las ideas del nuevo estratega.
Luis Zubeldía es el elegido
El elegido por la directiva del Fluminense es Luis Zubeldía, entrenador argentino de 44 años que ha construido una sólida carrera en el fútbol sudamericano. Reconocido por su intensidad en el banquillo y su capacidad para potenciar jóvenes talentos, Zubeldía llega tras dejar huella en clubes como Liga de Quito, donde conquistó títulos y mostró un estilo de juego dinámico y competitivo. Su arribo al conjunto carioca busca darle un aire fresco al proyecto y mantener al equipo en los primeros planos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.
La llegada de Zubeldía representa también un reto para jugadores como Kevin Serna, quien se encuentra en plena consolidación en el fútbol brasileño. El técnico argentino suele exigir disciplina táctica y compromiso físico, aspectos que podrían potenciar aún más las condiciones del colombiano. Para Serna, adaptarse a las ideas del nuevo estratega no solo será clave para asegurar su lugar en el once titular, sino también para continuar creciendo en un escenario tan exigente como el Brasileirao.
Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 25, 2025
O argentino assina contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Seja bem-vindo! 🇭🇺🇭🇺
Saiba mais >> https://t.co/ZJD4Ew1GBc pic.twitter.com/uLWXfNmdJa
Zubeldía llega tras la salida de Renato Gaucho
Renato Gaúcho decidió renunciar a la dirección técnica del Fluminense tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, frente a Lanús. En su discurso de despedida, Gaúcho fue muy crítico: apuntó al papel de las redes sociales y de la presión de la hinchada como factores que influyeron en su salida. El empate 1-1 en el Maracaná no le alcanzó para revertir la serie, pues en la ida Lanús había ganado 1-0. Así, su ciclo, que había arrancado en abril de 2025, llegó a su fin después de la frustración en la Sudamericana.
