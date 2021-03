Keylor Navas demandará tras denuncia por complot contra Pinto

El escándalo de las últimas horas que estalló entre la Federación de Fútbol de Costa Rica, el estratega colombiano Jorge Luis Pinto y el portero de la selección ‘tica’, Keylor Navas ha dejado como implicado a Navas a quien tildan como uno de los responsables de que Pinto haya salido del banquillo técnico de la Selección de Costa Rica.

Tras las declaraciones de Eduardo Li, ex presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica ante la justicia de su país, expresó que “Keylor Navas me dijo ‘bueno entonces perdemos tres partidos seguidos” con el fin de que Pinto no siguiera en el banquillo técnico.

Le puede interesar: En Costa Rica acusan a Keylor Navas de promover "plantón" para sacar a Pinto de la selección

No obstante, el actual portero del PSG se defendió desde París y comentó lo sucedido con el caso: “Estoy muy sorprendido. No es algo que nos salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio”. Asimismo, tanto Navas como Bryan Ruiz y Celso Borges tomaron la decisión de demandar por difamación a Li, ya que son los principales señaladas del boicot en la selección.

Vea también: En Costa Rica acusan a Keylor Navas de promover "plantón" para sacar a Pinto de la selección

Hay que recordar que Li comentó en la audiencia que “los jugadores no querían la continuidad de Pinto, la relación estaba quebrada; me llamó la atención que supieran de esa cláusula”, teniendo en cuenta que era una cláusula 'secreta'.

Por otra parte, en esos tiempos el estratega Pinto había manifestado que haber salido del banquillo técnico de Costa Rica, debido a la ‘mala jugada’ desde las interiores de la selección.