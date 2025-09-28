Kimmich se rindió ante el talento de Luis Díaz y le hizo predicción en el Bayern

Joshua Kimmich reconoció el impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Con una mezcla de respeto y admiración, el mediocampista fue enfático al señalar: “Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol”. No se quedó ahí. En su análisis destacó la capacidad física del colombiano para sostener la intensidad a lo largo del encuentro: “Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”. Para un vestuario tan competitivo como el del Bayern, esas virtudes marcan la diferencia.

El internacional alemán también enfatizó otro aspecto clave: la regularidad en el manejo del balón. “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”, afirmó. Sus palabras tienen peso importante dentro del club, pues provienen de uno de los capitanes de la plantilla, que observa de primera mano el rendimiento diario del guajiro en entrenamientos y partidos.

No es la primera ocasión en que Kimmich pondera las cualidades del atacante. Semanas atrás ya había expresado su satisfacción por la llegada del colombiano al plantel: “Siempre tiene una sonrisa y viene a entrenar con ganas”. Incluso, fue más allá al señalar: “Contratarlo fue justo lo que necesitábamos”, reconociendo así la visión de la directiva al cerrar su fichaje.