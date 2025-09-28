Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 14:50
Kimmich se rindió ante el talento de Luis Díaz y le hizo predicción en el Bayern
El alemán habló del impacto del futbolista guajiro tras llegar al onceno bávaro.
Joshua Kimmich volvió a mostrar su liderazgo en el Bayern Múnich, esta vez no por su despliegue en el medio campo, sino por sus comentarios sobre Luis Díaz. Tras el último triunfo frente al Werder Bremen, el alemán ofreció un juicio directo que no solo ratifica el nivel del colombiano, sino que lo proyecta como pieza clave en el esquema del técnico bávaro.
Desde su llegada al club a mediados de 2025, el extremo guajiro ha demostrado ser mucho más que una promesa. Su adaptación resultó inmediata: anotó el gol decisivo en la Supercopa alemana y, en apenas cinco jornadas de Bundesliga, ya suma tres tantos y tres asistencias, con un rendimiento promedio de 8,0 puntos, según la prensa especializada. Estos números explican por qué Kimmich no reguló en elogios cuando fue consultado sobre su nuevo compañero.
Joshua Kimmich reconoció el impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich
Con una mezcla de respeto y admiración, el mediocampista fue enfático al señalar: “Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol”. No se quedó ahí. En su análisis destacó la capacidad física del colombiano para sostener la intensidad a lo largo del encuentro: “Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”. Para un vestuario tan competitivo como el del Bayern, esas virtudes marcan la diferencia.
El internacional alemán también enfatizó otro aspecto clave: la regularidad en el manejo del balón. “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”, afirmó. Sus palabras tienen peso importante dentro del club, pues provienen de uno de los capitanes de la plantilla, que observa de primera mano el rendimiento diario del guajiro en entrenamientos y partidos.
No es la primera ocasión en que Kimmich pondera las cualidades del atacante. Semanas atrás ya había expresado su satisfacción por la llegada del colombiano al plantel: “Siempre tiene una sonrisa y viene a entrenar con ganas”. Incluso, fue más allá al señalar: “Contratarlo fue justo lo que necesitábamos”, reconociendo así la visión de la directiva al cerrar su fichaje.
El reto para Luis Díaz es mantener este nivel en medio de un calendario exigente. El Bayern tiene por delante no solo la Bundesliga, sino también la fase de grupos de la Champions League. El martes 30 de septiembre visitará al Pafos FC en Chipre.
Seguido a ello, el equipo de Vincent Kompany, enfrentará al Eintracht Frankfurt el 4 de octubre y, a mediados de mes, llegará el esperado clásico ante el Borussia Dortmund, una prueba que servirá para medir su verdadero impacto.
De momento, el veredicto del “6” bávaro es contundente: el futbolista colombiano ha sido un acierto total y su influencia se refleja tanto en cifras como en actitud. Lucho sabe que tiene un nuevo impulso para seguir siendo protagonista en Europa y quiere llegar en gran nivel a la Copa del Mundo 2026.
