Klopp actualizó la situación médica de Luis Díaz en Liverpool

Liverpool se prepara para recibir este sábado 29 de octubre a Leeds United en partido de la fecha 14 de la Premier League después de haber asegurado su clasificación a los octavos de final de la Champions League. En la liga inglesa, el equipo de Anfield está obligado a ganar, teniendo en cuenta que actualmente está en la octava posición.

Previo al compromiso, el director técnico de los 'reds' realizó una actualización de la situación médica de algunos jugadores lesionados, entre los que está el colombiano Luis Fernando Díaz.

Sobre el guajiro, Klopp no dio grandes detalles y se limitó a recordar que estará por fuera un buen tiempo y solo volverá a las canchas hasta después del Mundial de Qatar.

"Thiago ha vuelto. Naby todavía no. Joel no volverá, está aquí entrenando pero en rehabilitación. No tienes que preguntar por Diogo por un tiempo y no por Luis por un tiempo".

Luis Fernando Díaz sufrió una delicada lesión en la rodilla izquierda el pasado 9 de octubre durante el partido entre Liverpool con Arsenal. Después de un choque con el ghanés Thomas Partey, el colombiano no pudo continuar en el compromiso.

Díaz presentó una distensión en uno de los ligamentos de la rodilla, pero no necesitará ser sometido a una cirugía, por lo que sería un alivio para el director técnico Jurgen Klopp.

Klopp espera por Jordan Henderson

El entrenador de Liverpool está a la expectativa por saber si puede contar o no con el capitán Jordan Henderson, quien sufrió un golpe en las últimas jornadas.

"Es un golpe, estaba un poco rígido ayer, solo recibió tratamiento ayer. Así que veremos cómo estará hoy. Espero que esté bien, para ser honesto".