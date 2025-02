Klopp dejó todo y firmó con su nuevo club: lo presentaron en la MLS

Liverpool encontró un nuevo sucesor de Jürgen Klopp que le respondió de manera inmediata cuando el alemán tomó la decisión de dejar un proyecto que llevaba nueve años en busca de nuevas experiencias y sensaciones fuera de los banquillos, pero no lejano al deporte.

Tras casi una década, Jürgen Klopp sorprendió a todo Anfield con su salida, e idealmente, esperaba tomarse un año sabático diciéndole no a grandes clubes y selecciones que se atrevieron a ofertar por el alemán. El ex Mainz y Borussia Dortmund tenía otro rumbo por fuera de Inglaterra.

Vea también: Técnico de Palmeiras 'explotó ' tras visita de Klopp: "que no vengan a hablar"

Sin embargo, en menos de un año, se confirmó la nueva experiencia del teutón, que, aunque no iba a estar relacionada a la dirección técnica, sí iba a conectarse con el fútbol directamente, además de otros deportes en los que deberá trabajar y dirigir de una manera completamente distinta a lo que estaba acostumbrado.

Jürgen Klopp firmó con la empresa de bebidas energizantes, Red Bull. Por medio de un comunicado, la marca explicó los roles iniciales del ex Liverpool, “en su función estratégica, no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull. También aprovechará su amplia red de contactos para ayudar a buscar talentos destacados y contribuir a la formación y el desarrollo de los entrenadores”.

EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS LE DIO LA BIENVENIDA A JÜRGEN KLOPP

Hasta que Klopp empiece a fungir en su nuevo rol, será incierto lo que deberá hacer, pues, aunque va a estar comprometido con entrenadores y del desarrollo de ellos, todo indica que no sería director deportivo de la empresa. El alemán explicó que, “es un rol diferente y me encanta la marca, estaba cansado de lo mismo, y me encanta este desafío de encontrar sinergias entre diferentes deportes y juntarlas, aprender unos de otros”.

Además, sentenció que deberá trabajar en varios países en donde la empresa tenga clubes, “no hay un solo plan para el que funcione un equipo, en cada país y cada cultura funciona una cosa, Brasil, EEUU, Europa... No soy el tipo de persona que le dice a alguien lo que tiene que hacer, soy un libro abierto que escucha lo que se necesita y si no puedo contestar a la primera me pienso la respuesta. Me gustaría darle alas a la gente".

Le puede interesar: Efraín Juárez se alista para dirigir a un campeón de Copa Libertadores con Nacional

Justamente, este lunes 3 de febrero, Jürgen Klopp fue presentado de manera oficial con el New York Red Bulls. Parece que la MLS de Estados Unidos será la primera parada del alemán, que, seguramente se estará moviendo por Brasil con el Red Bull Bragantino, RB Leipzig de Alemania y el Red Bull Salzburgo de Austria. De hecho, el elenco neoyorquino lo presentó en redes sociales con el mensaje, “Bienvenido, Jürgen” en alemán.