Klopp dice que en Liverpool no le consultaron a él ni a sus jugadores unirse a la Superliga

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp negó este lunes haber sido "consultado" sobre el proyecto de Superliga fundado el lunes por 12 clubes, entre ellos el suyo, y aseguró no tener "ningún problema" con la actual Liga de Campeones.

"Escuché hablar por primera vez ayer (domingo). Teníamos algunas informaciones, pero no muchas más, sinceramente, de lo que se podía leer en los diarios", explicó el técnico germano al canal Sky Sports antes del partido contra el Leeds que cierra este lunes la 32ª jornada de la Premier League.

"La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no tengo mucho más que decir, porque no fuimos consultados durante el proceso, ni los jugadores ni yo", añadió.

El técnico alemán, que en el pasado se había expresado en contra de la creación de la Superliga, aseguró que no ha cambiado de opinión.

"Mi sueño siempre ha sido entrenar a un equipo, por lo que por supuesto no tengo ningún problema con la Liga de Campeones" actual.

"Amo el aspecto competitivo del fútbol, amo la idea que el West Ham (actualmente 4º clasificado de la Premier League y virtualmente clasificado para la Champions) pueda jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. No quiero que se clasifiquen para ser honestos, porque nosotros también queremos estar, pero quiero que tengan una oportunidad", continuó.

Klopp, no obstante, se abstuvo de criticar abiertamente que su club forme parte de los fundadores de la Superliga.

"No tengo todas las informaciones, no sé por qué los 12 equipos lo han hecho. Cierto que algunas cosas van a cambiar el futuro del fútbol", insistió, subrayando que la UEFA defiende desde hace tiempo un mayor número de partidos europeos para aumentar los ingresos.

"Ustedes dicen que los clubes hacen esto por dinero, pero la UEFA ¿por qué lo hace?", se preguntó irónicamente, el mismo día que la UEFA presentó su nuevo formato de la Champions, que pasa de 32 a 36 equipos participantes.