Klopp no aguantó más y destapó la verdad sobre un socio de Luis Díaz

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp descartó el viernes los rumores sobre una posible salida del uruguayo Darwin Núñez.

El internacional con 'la Celeste' ha anotado 18 goles entre todas las competiciones esta temporada, pero también ha desperdiciado 27 "grandes ocasiones" en Premier League, según las estadísticas del campeonato inglés.

El domingo pasado, en la victoria de los 'Reds' por 4-2 sobre el Tottenham, el jugador de 24 años volvió a fallar una buena ocasión, después de una sequía de ocho partidos.

Varios rumores aparecidos estas semanas evocaban un traspaso al FC Barcelona. Núñez además borró de su cuenta de Instagram todas las fotos relacionadas con el Liverpool, alimentando la especulación sobre su futuro.

Pero Klopp, a quien solo le quedan dos partidos en el banquillo del Liverpool, dijo que no había ninguna conversación interna en el club sobre el atacante, cuyo contrato acaba en 2028.

"No hay rumores, deben ser externos porque no sé nada al respecto", dijo a la prensa.

"Lo hace todo bien y luego el balón no entra, es algo muy duro para un jugador joven", dijo. "Es realmente duro por sus propias expectativas. Tiene muchas en sí mismo".

"El problema es que es tan bueno que se ve constantemente en esas grandes situaciones, obviamente si no fuera tan bueno no tendría grandes ocasiones y la gente diría que no es bueno", continuó el alemán.

El Liverpool, que visitará al Aston Villa el lunes, todavía tiene opciones matemáticas a ganar la Premier League, pero necesita para ello que Arsenal y Manchester City no ganen sus duelos del fin de semana.