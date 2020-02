Klopp respondió una carta a un pequeño hincha de Manchester United

La gran campaña de Liverpool en la Premier League tiene al borde del título al equipo dirigido por Jürgen Klopp, que no ha perdido ningún partido y está cerca de lograr el mejor registro histórico de la competencia, dejando en claro el gran momento que vive la institución luego de una temporada en la que se coronó en la Champions League y estuvo peleando con Manchester City por el triunfo en el certamen local, hasta el último partido.

Teniendo en cuenta esto, el niño Daragh Curley, quien vive en Irlanda del Norte y es fanático de Manchester United, escribió una misiva al entrenador alemán, en la que le pedía que dejara de ganar partidos. "Liverpool está ganando demasiados partidos. Si ganas nueve más, tendrás la mejor racha de imbatibilidad del fútbol inglés. Al ser un fanático del United es muy triste. Así que la próxima vez que juegue Liverpool, por favor, haz que pierda. Deberías dejar que el otro equipo marque. Espero haberte convencido de no ganar la Liga o cualquier otro partido nunca más", afirmaba la carta.

Y aunque esto generó gracia en el Klopp, fue el propio alemán quien se encargó de responderle al pequeño: "Querido Daragh. En primer lugar, me gustaría agradecerte por escribirme. Sé que no me enviaste buena suerte ni nada de eso pero siempre es bueno saber de un joven aficionado al fútbol sin importar su equipo, así que aprecio que te pongas en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo conceder tu petición. Por mucho que quieras que Liverpool pierda, es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar a Liverpool a ganar, ya que hay millones de personas en todo el mundo que quieren que eso suceda, así que realmente no quiero defraudarlas".

El cruce de cartas entre el niño y el técnico se hizo público y Klopp se refirió a él en su última rueda de prensa previa al choque contra West Ham del próximo lunes: "La carta tenía una mezcla de desfachatez, inteligencia y algo llamativo, por eso creo que fue una buena idea".

Dejando esto de lado, Liverpool se prepara para lo que viene en la Premier y también pensando en Atlético de Madrid, al que debe vencer en la vuelta del partido por Champions League, tras haber caído 1-0 en el encuentro disputado en el Wanda Metropolitano.