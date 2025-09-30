Klopp rompió con todo y anunció inesperada decisión: "no me pierdo nada"

El exentrenador y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp, afirmó que no echa de menos los banquillos desde que dejó el Liverpool en 2024, aunque reconoció que en la vida "nunca se sabe" al hablar sobre una posible vuelta.



"Lo que pienso es en no volver, pero nunca se sabe. Tengo 58 años, si volviera a empezar a los 65 todos me dirán que dije que no iba a volver. Les diría que aquello lo dije porque lo pensaba al 100% en ese momento. Pero, realmente, creo que no me pierdo nada estando sin entrenar", expresó.

"Desde que dejé el Liverpool no sabía ni cuándo empezaban los partidos. He hecho deporte, disfrutado de la vida, paso tiempo con mis nietos, cosas completamente normales", añadió el alemán en una entrevista en The Athletic en la que reconoció que en 25 años apenas había ido al cine en cuatro ocasiones y que asistió solo a dos bodas, una de ellas la suya.