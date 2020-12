Klopp tras ganar el premio al mejor entrenador: "Es una gran satisfacción"

El alemán Jürgen Klopp, técnico del equipo británico Liverpool, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA al mejor entrenador de 2020.



Le puede interesar: Son Heung-Min ganó el premio 'Puskás' a mejor gol de la temporada



El carismático técnico nacido en Stuttgart hace 53 años no pudo reverdecer laureles en la Liga de Campeones con el cuadro 'Red' al caer en octavos ante el Atlético de Madrid, pero consiguió que el club acabara con treinta años de sequía en la Premier y se alzase con el título.



Klopp ha superado en la elección a su compatriota Hans-Dieter Flick, el técnico que provocó la reacción y el rodillo del Bayern Múnich, y el argentino Marcelo Bielsa, que logró el ascenso con el Leeds a la Premier.



Vea también: Un defensa y un delantero: ¿quiénes son los dos argentinos que suenan para Nacional?



El germano comentó que todo lo que habían ganado desde su llegada al Liverpool supone "una gran satisfacción", y que guiar al título de la Premier a los 'reds' fue algo especial en un año complicado y "muy intenso", y tuvo un recuerdo para el fallecido ex técnico del conjunto inglés, Gerard Houllier.