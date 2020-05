Koeman ya se recupera y dice que volverá “con fuerza” tras estar cuatro días en el hospital

El seleccionador de Países Bajos de fútbol, Ronald Koeman, aseguró que volverá a entrenar “con fuerza tan pronto como la pelota ruede de nuevo”,tras estar cuatro días hospitalizado en el hospital por un problema cardíaco.



“Lo ocurrido el pasado fin de semana fue impactante para mí, por supuesto; pero especialmente para mi familia y mis amigos”, dijo el técnico en un mensaje difundido por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.



Koeman sufrió dolores en el pecho durante un entrenamiento en bicicleta y fue trasladado a un hospital de Amsterdam, donde se le practicó un cateterismo. Dicho procedimiento se utiliza para liberar, por medio de un estent, una arteria demasiado estrecha o bloqueada.



“Afortunadamente, los médicos me ayudaron de una forma rápida y maravillosa, por lo que les estoy muy agradecido. Eventos como éste te ponen los pies en el suelo”, dijo el técnico.



“Ha sido fantástico ver cuántas personas se han preocupado por mí y cuántos mensajes he recibido, tanto de personas conocidas del mundo del fútbol como de totales desconocidos. ¡Eso me ha hecho bien y quiero agradecérselo a todos!”, añadió.

A pesar del susto, Koeman dijo que se siente otra vez “tan sano como un pez” (frase que en español podría traducirse como “tan sano como una manzana”). “Volveré con fuerza tan pronto como la pelota ruede de nuevo. Una vez más, gracias a todos por el apoyo. ¡Nos vemos pronto!”, concluyó el técnico.



El mensaje difundido a través de las redes sociales de la federación se adjunta con una imagen de Koeman sentado en un jardín, posando con los dos pulgares hacia arriba y dejando ver una venda alrededor de su brazo derecho.