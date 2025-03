Kompany confirmó lo peor tras la lesión de Manuel Neuer en la Champions

El partido de ida de los octavos de final de la Champions League no solo dejó a Bayern Múnich con una significativa ventaja de 3-0 en el marcador para aprovechar en el compromiso de vuelta, sino que también dejó a los 'bávaros' sin su guardameta titular tras sufrir una lesión muscular.

Manuel Neuer sufrió un desgarro muscular en el gemelo derecho cuando celebraba el gol de Jamal Musiala sobre el minuto 58 y frente a esta situación el estratega belga, Vincent Kompany, reveló la duración del tiempo en el que no tendría acción deportiva, dejando preocupación para los hinchas, ya que se vienen importantes partidos como el partido de vuelta frente al Bayer Leverkusen.

El director técnico de 38 años puso fin a las especulaciones que hay con respecto al tiempo en el que Manuel Neuer no estará presente resguardando el arco del Bayern Múnich, dando a conocer un panorama que puede llegar a ser alentador para la escuadra alemana y sus respectivos seguidores, ya que se acerca la fecha de competencia de las selecciones nacionales a finales de marzo, lo que quiere decir que se llegaría a perder dos partidos de la Bundesliga y el respectivo partido de vuelta contra Leverkusen.

"Sobre Manu diré que va a utilizar el periodo hasta el parón internacional para recuperarse. Pero exactamente no sé hasta cuando, si irá más rápido o más lento. Esta semana internacional le viene bien. Nos permite que no se pierda muchos partidos. No quiero meter mucha presión sobre Jonas, ha jugado bien y lo hace bien en los entrenamientos. Esto le dará confianza.