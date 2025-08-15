Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 15:28
Kompany sorprende a Luis Díaz antes de su primera final con Bayern Múnich
Luis Díaz se alista para la primera final desde su arribo al cuadro alemán.
Luis Díaz se alista para lo que será su primera final con el Bayern Múnich. El delantero colombiano, que brilla como la reciente incorporación del conjunto alemán, buscará sumar un nuevo título para alargar su leyenda en el viejo continente. Sin embargo, a 24 horas del duelo ante Stuttgart podría haber sorpresas.
Vincent Kompany, entrenador del conjunto teutón, ha manifestado su confianza en el jugador guajiro. Para el DT belga el partido de arranque a la temporada oficial será un duelo clave. Ante la obligación de jugar en una cancha de un equipo histórico y en el periodo de adaptación, Díaz podría llevarse una sorpresa.
Antes de lo que será el duelo ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania, desde suelo teutón ya se habla de lo que puede pasar con el delantero colombiano en la disputa por el primer título del año. Díaz ha dejado grandes sensaciones, pero es una de las incógnitas para el partido de este sábado.
Según lo revelado por la prensa cercana al Bayern, todo apunta a que el colombiano es uno de los nombres llamados a ser inicialista contra Stuttgart. Aunque Kompany considera que Lucho está en una etapa de adaptación, ya lo ve como uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla para marcar diferencia.
El entrenador cree que el colombiano no requiere mucho tiempo de adaptación y por ello quiere tenerlo desde inicio de temporada enchufado en su rol de protagonista. Una situación que llevará a que el guajiro tenga su estreno como titular en un partido oficial con el Bayern, este sábado.
🥰Si este man es feliz, todos somos felices... 🇨🇴❤️🤍#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/55ewsl999U— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 15, 2025
Fuente
Antena 2