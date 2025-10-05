[Video] Kener González adelanta a Colombia: golazo clave ante Nigeria

La Selección Colombia se mide ante Nigeria por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. El combinado comandado por César Torres saltó al terreno de juego con la idea de buscar un triunfo para asegurarse el primer lugar del Grupo F.

Sin embargo, el rival de turno ponía una alta exigencia porque también arribaba pensando en la chance de llegar a un triunfo para asegurar su lugar en la fase de octavos de final como uno de los mejores terceros.

En la primera parte la tricolor tuvo dos opciones para ponerse adelante en la primera mitad. El elenco sudamericano tuvo una llegada clara al minuto 18 por medio de Joel Canchimbo, que el atacante terminó tirando por encima del arco. Luego el VAR le anuló un tanto a Óscar Perea por fuera de lugar.

Más allá de eso, en la segunda mitad apareció la figura de Kenner González para anotar el tanto que abrió la cuenta del compromiso. Al minuto 51, el volante del América de Cali aprovechó un pase de Néiser Villarreal para en el borde del área rematar y vencer al guardameta africano.

El futbolista, que justo celebra su cumpleaños número 20 este domingo, fue el encargado de poner el primer tanto para el equipo colombiano. Un gol que llegó de manera simultánea a lo que sucedía en el partido entre Noruega y Arabia Saudita donde los asiáticos llegaban al empate a uno.

Con este resultado, la tricolor estaría quedando como líder del Grupo F a la espera de ver como acabe la jornada. Si el combinado nacional se queda con el liderato de su zona, se medirá ante Sudáfrica en los octavos de final de la cita mundialista.