La autocrítica de Lorenzo, a pesar de la clasificación de Colombia al Mundial

La Selección Colombia confirmó su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, después de golear 3-0 en la fecha 17 de la Eliminatoria a Bolivia en partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo nacional aseguró el boleto al certamen de Estados Unidos, Canadá y México al llegar a 25 puntos en el clasificatorio a falta de la última fecha en la que visitará a Venezuela en Maturín.