Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 12:39
La autocrítica de Lorenzo, a pesar de la clasificación de Colombia al Mundial
Lorenzo celebró la clasificación al Mundial, pero dejó advertencia a los jugadores de la Selección Colombia.
La Selección Colombia confirmó su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, después de golear 3-0 en la fecha 17 de la Eliminatoria a Bolivia en partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El equipo nacional aseguró el boleto al certamen de Estados Unidos, Canadá y México al llegar a 25 puntos en el clasificatorio a falta de la última fecha en la que visitará a Venezuela en Maturín.
Autocrítica de Néstor Lorenzo tras la clasificación
A pesar de la alegría por la clasificación, el director técnico Néstor Lorenzo no dudó en hacer una certera autocrítica en la Selección Colombia.
Lorenzo reconoció que el equipo colombiano postergó innecesariamente la clasificación, ya que duró seis fechas sin victoria antes de golear a Bolivia.
"Lo pudimos haber logrado antes. Se postergó, pero le dimos la alegría a la gente en casa", dijo.
¿Cómo jugará Colombia contra Venezuela?
Néstor Lorenzo aseguró que la Selección Colombia visitará a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria con el objetivo de hacer un buen compromiso y lograr un resultado favorable.
"El partido lo vamos a tomar con toda la seriedad del caso. Va a ser un partido duro", dijo.
La aclaración de Lorenzo tiene que ver con la posibilidad que mantiene Venezuela de clasificar al repechaje intercontinental al Mundial.
El seleccionado vinotinto disputa dicha posibilidad con Bolivia que recibirá en la última jornada a Brasil en El Alto.
Fuente
Antena 2