La BBC recuerda a Gerardo Bedoya por ser el jugador "más sucio" del mundo

El exfutbolista colombiano Gerardo Bedoya es recordado por sus brillantes actuaciones como lateral izquierdo y como volante central en los últimos años como profesional, pero al mismo tiempo está presente en la memoria de los amantes al fútbol por su estilo rústico y fuerte que lo hizo protagonista de muchas polémicas y además dueño de un particular récord.

Y es que el general, como se le apodaba, es reconocido por ser el futbolista que más expulsiones registró en su carrera deportivo al ver en un total de 45 veces la tarjeta roja.

Precisamente esa estadística le permitió ser recientemente objeto de un reportaje del medio británico BBC. El cual estuvo titulado: 'Gerardo Bedoya: la historia del futbolista 'más sucio' del mundo'.

