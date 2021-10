"La cabeza de James no le funciona": exjugador del Bayer le da palo al colombiano

James Rodríguez sigue generando comentarios a favor y en contra sobre su llegada al Al Rayyan de Qatar. El colombiano, que en su momento fue considerado como uno de los mejores jugadores del mundo cuando vistió las camisetas del Real Madrid y Bayern Múnich, ahora es señalado fuertemente.

Precisamente un exjugador del equipo alemán, que conoció a James y lo alabó en su momento, ahora lo criticó fuerte. Se trata de Paulo Sergio, quien comentó para el portal Marca que se ha desilusionado de las últimas decisiones del futbolista 'cafetero'.

Puede ver: Infantino reveló charla que tuvo con James sobre su futuro en la Selección

"Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no funciona...", aseguró en una certera afirmación que generó polémica.

Según el exjugador, Rodríguez cuenta con un gran talento desperdiciado al haber decidido ir con tan solo 30 años a jugar en Qatar.

"No tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años", remarcó.

Asimismo, el referente del Bayern Múnich reiteró que siguió de cerca cada partido del colombiano en el 'gigante de Baviera', y aunque hacía algunos encuentros muy buenos, en otras ocasiones no rendía de lo mejor. Por último, recordó las constantes lesiones que afectaron al futbolista y lo pusieron contra las cuerdas en la época en la que Niko Kovac era técnico del conjunto muniqués.

"Pero yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel...", rememoró.

Lea también: Infantino reveló charla que tuvo con James sobre su futuro en la Selección

Finalmente, opinó que en un fútbol como el de Qatar se puede perder. "James no debería estar en allá por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel", concluyó.