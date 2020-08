La canción de Karol G con la que festejan PSG y Sevilla en Europa

Ayer, luego de coronarse campeón de la Europa League tras derrotar al Inter de Milán, una versión de 'Tusa' de Karol G se bailó y se cantó en el vestuario del Sevilla. 'Par -Tusa' - tema interpretado por el argentino, El Dipy - fue llevado al seno del seis veces campeón de la Europa League por el jugador argentino, Lucas Ocampos.

Pero el Sevilla no ha sido el único equipo que ha celebrado un triunfo al ritmo de 'Par-Tusa', previamente ya lo había hecho el París Saint-Germain luego de su clasificación a cuartos de final, semifinal y final de la Champions League.

Pero, ¿quién es 'El Dipy' y cómo nació esta versión del tema de Karol G?

Durante una entrevista con Fox Sports Argentina, el también DJ expresó que su versión del exitoso tema de Karol G nació cuando estaba en la casa de un amigo haciendo un asado.

"Él tenía un parlante pequeñito y pedía que no le fuéramos a romper las bolas con la música, dijo: La música la pongo yo. Entonces lo dejamos, y sin mentir, puso 'Tusa' 62 veces y ya me tenía podrido, me dije: vamos a cambiarle la letra y empecé con "Hoy me voy de ruta' y salió todo".

¿CÓMO SURGIÓ EL TEMA 'PARTUZA'?#FOXRadio | 'El Dipy' y la anécdota que llevó a la reversión de la famosa canción. pic.twitter.com/Pmbumavoyg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 21, 2020

Posteriormente, durante una gira en Mendoza (Argentina) subió un video cantando 'Par- Tusa' al ritmo de un rallador de queso y un tenedor. Y, rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Yo lo que hice el tema fue 'argentinizarlo' porque nosotros aquí en Argentina no sabemos qué es matar la tusa. Dije: voy a ponerle palabras de acá. Increíble lo que ha pasado con el tema", concluyó.

Ahora, 'Par - Tusa' cuenta con más de 31 millones de visualizaciones en YouTube.