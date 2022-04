La charla pendiente entre Córdoba y Freddy Rincón: había un "tema muy delicado"

La muerte de Fredy Rincón fue un golpe fuerte para el entorno del fútbol en Colombia. El histórico jugador que falleció el pasado miércoles dejó varias caras de tristeza luego de su partida. El accidente de tránsito que sufrió hace una semana y al cual no puedo resistir, terminó con una gran sentimiento de nostalgia y dolor para los más cercanos al 'Coloso' de Buenaventura.

Unos de los más afectados fuera del núcleo familiar del ex jugador fueron sus amigos y ex compañeros de la Selección Colombia. Asprilla, Aristizábal y Hamilton Ricard, entre otros, dieron unas muestras de afecto hacia la memoria de Fredy e incluso no pudieron evitar el llanto en diferentes declaraciones.

Óscar Córdoba fue uno de los más sentidos con la partida de Rincón. El histórico arquero de la tricolor mostró su tristeza al enterarse del fallecimiento de su amigo. Durante su participación en el homenaje para Rincón que se llevo a cabo el sábado en la ciudad de Cali, el vallecaucano no oculto su sentimiento.

El ex guardameta de Boca Juniors lamentó no haber tenido una última conversación con Rincón: “Nos encontramos en diciembre. Nos saludamos, nos dimos el feliz año y quedamos por discutir un tema muy delicado, pero quedó quién sabe para cuándo, cuando nos encontremos".

Sobre el sentimiento por la partida de su amigo dijo: “Tristeza. Es una jornada bastante dolorosa para nosotros. Todavía no aterrizamos de lo que estamos perdiendo, pero con el tiempo nos iremos dando cuenta y extrañando más a don Freddy”, dijo en entrevista a Blu.

Además añadió: “Éramos una familia. Siempre nos comportamos, más allá de las diferencias que en algún momento tuvimos, siempre las limamos”. Lo anterior, en referencia a la unidad que existe entre los jugadores que hicieron parte del combinado tricolor entre la década de los 90 y principios de los 2000.