La colombiana que superó a Mayra: cambió de equipo por 500 mil euros

Sin duda alguna, el fútbol, femenino sigue dando de qué hablar en un año en el que la Selección Colombia se quedó a un paso de ganar su primera Copa América que perdió en manos de Brasil por los lanzamientos desde el punto penal. Estos hechos han permitido que diferentes clubes a lo largo del mundo se sumen al interés de fichar representantes colombianas.

Ivonne Chacón se destacó como una de las jugadoras más rápidas de la liga española y marcó un golazo contra el Barcelona que acabó con una racha de imbatibilidad del elenco catalán. Esa temporada consolidó a la delantera que apareció en la órbita de una de las mejores ligas como la de Estados Unidos.

Justamente, el Chicago Red Stars de la NWSL dejó a Mayra Ramírez en un segundo plano. Mayra alcanzó a ser la jugadora más costosa a nivel mundial y, por ende, de Colombia con una transferencia de 450 mil euros con destino al Chelsea. El equipo estadounidense rompió la historia con 500 mil euros para firmar a Ivonne Chacón.

IVONNE CHACÓN SUPERÓ A MAYRA RAMÍREZ COMO LA COLOMBIANA MÁS COSTOSA

El Levante no quería perder a Ivonne Chacón con la que firmaron una cláusula de rescisión millonaria de 500,000 euros. Se plantaron ante los interesados en fichar a la delantera bogotana asegurando que la única manera de soltarla era con el pago total de esa cifra que parece abismal e histórica en el balompié femenino mostrando el crecimiento.

Y es que no era para menos, pues, Ivonne Chacón no demoró en meterse en la historia del Levante de España después de jugar en La Equidad, Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Millonarios y Valencia. Llegó en 2024 y su impacto fue claro con las granates al convertirse como la máxima goleadora del club con 11 goles.

Además, Ivonne Chacón fue determinante para salvar al Levante de un descenso con una de sus anotaciones que le permitieron consolidarse aún más en la historia del club.

LA DESPEDIDA DE IVONNE CHACÓN DEL LEVANTE

Ivonne Chacón se sumará a una liga en la cual Leicy Santos es figura al igual que Ángela Barón. Una de las competencias más importantes y de mayor prestigio en el balompié femenino ha puesto sus ojos en referentes colombianas. Además, lo hacen con récord con los 500,000 euros pagados por el Chicago Red Stars.

La delantera colombiana dejó huella en Levante, y tras definir su salida. Ivonne Chacón se despidió de sus compañeras, “hoy me toca cerrar una etapa muy especial en mi vida, después de un año defendiendo con orgullo los colores del Levante, ha llegado el momento de despedirme. Solo puedo sentir gratitud infinita hacia el club, mis compañeras, cuerpo técnico y todas las personas que hacen parte de esta gran familia. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de crecimiento personal y profesional y de experiencias que me acompañarán siempre”.