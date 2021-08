"La compra de Falcao fue una transferencia muy innecesaria por parte de Galatasaray"

El delantero colombiano Falcao García aún tiene en vilo su futuro deportivo, luego de que el presidente del Galatasaray Burak Elmas le manifestara que “no era posible que pagáramos esos honorarios, que tenían que encontrarles un club”, por lo cual, se ha especulado que existen varios equipos detrás del atacante.

En los medios de Turquía informaron que “el Galatasaray no puede permitirse pagar altos salarios a dos jugadores que no juegan. Fatih Terim debe hacer un esfuerzo para mantener a Feghouli y Falcao listos, si no se van".

A raíz de esto, se ha venido presentando una polémica al punto de que el periodista Omer Urundul señaló que “Falcao fue una transferencia muy innecesaria. ¿Por qué un jugador de esa calidad dejaría el club por un dinero tan barato? Fue transferido sin pensarlo bien. Personalmente, estoy a favor de que Diagne se quede”.

Y es que la opinión de que el francés siga en el Galatasaray se debe a que “ganó resistencia física en la Premier League el año pasado, creo que será útil. Con la finalización del central, no veo la necesidad de otra transferencia de acuerdo con los jugadores en cuestión. Los quemadores laterales ya tienen alternativas".

Por lo pronto, habrá que esperar que sucede con el ‘Tigre’ Falcao, pues se había especulado que el club de Brasil, Sao Paulo lo quería, pero "no es posible, no nos hemos reunido con Falcao ni con nadie cercano a él", por lo que el destino al parecer sería la MLS.