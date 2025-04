La curiosa razón por la que se suspende la LigaPro Ecuabet el fin de semana

Para nadie es un secreto que la LigaPro Ecuabet tiene muchos aspectos por definir y en esta octava jornada, algunos clubes pueden empezar a definir varios temas en la campaña. Aunque todavía es muy prematuro, Barcelona ha hecho una gran campaña de la mano de Segundo Castillo y no le ha temblado la necesidad de elegir prioridades en la campaña por su actuación en la Copa Libertadores.

Con un partido menos, Barcelona se mantiene en la segunda plaza con 15 unidades, mismos de Cuniburo que se adueñó del liderato por mejor diferencia de gol. Universidad Católica podría llegar a ese puntaje si gana en el cierre de la octava jornada.

Vea también: Santa Fe aseguró su último ‘refuerzo’ para la Liga BetPlay: es multicampeón

Mirando la zona baja de la tabla, dos equipos que regularmente atienden a las copas internacionales están en problemas. El Nacional que disputó la fase previa de la Copa Libertadores está en la última casilla, mientras que Emelec no reacciona en la antepenúltima posición con seis unidades.

La octava fecha arrancó con la victoria 5-0 de Cuniburo sobre Delfín que acabó con la dirección técnica de Nicolás Chietino, Cuenca superó a Macará que también significó la salida de Álex Pallarés y el agónico triunfo de Manta ante Técnico Universitario. Emelec enfrentará a Libertad el viernes 11 de abril, pero es curioso que ni el sábado ni el domingo hay partidos programados.

¿POR QUÉ NO SE JUGARÁ LA LIGAPRO ECUABET ESTE FIN DE SEMANA?

Se han jugado apenas tres partidos y Emelec disputará el cuarto ante Libertad para seguir escalando casillas y salir de los puestos de abajo de la tabla de posiciones. En ese orden de ideas, quedarán cuatro encuentros más, pero, causa curiosidad que estén programados para el lunes 14 y el martes 15 para terminar con la octava jornada.

La LigaPro Ecuabet entrará en un receso corto el fin de semana, así como la mayoría de las actividades en Ecuador, dado que todo se fijará en la situación política por la celebración de las elecciones presidenciales en suelo ecuatoriano.

Le puede interesar:

Si bien ya se habían desarrollado, hubo una igualdad entre los dos candidatos, Daniel Noboa, presidente actual y Luisa González, la opositora. Esto será el domingo 13 de abril, pero la idea es que desde el comienzo del fin de semana no haya actividades.

Así las cosas, la octava jornada regresará el lunes 14 de abril con tres partidos. Mushuc Runa vs Liga de Quito, El Nacional vs Independiente del Valle y Orense vs Barcelona. Por último, el martes se cierra la fecha con el encuentro entre Aucas vs Universidad Católica.