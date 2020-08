La debacle de Marlos Moreno: seis equipos en cuatro años

La aparición de Marlos Moreno para Nacional fue una gratísima sorpresa que pronto se expandió por todo el continente. Con la dirección de Reinaldo Rueda, el equipo verdolaga cabalgó tranquilamente la primera fase de la Copa Libertadores en 2016 y Marlos, como uno de los protagonistas, era el encargado de marcar tantos en cualquier momento para, sorprendiendo, con su explosividad y técnica con la pelota, a cualquier defensa que tuviera en frente.

Le puede interesar: 'JuanFer' Quintero está muy cerca del fútbol chino según prensa argentina

Un 2015 que terminó de consolidarlo, le dio la madurez suficiente para enfrentar un primer semestre de 2016 por todo lo alto y esto le valió una rápida transferencia a Manchester City, que se hizo con los servicios de una joven promesa colombiana a la que cedería en la primera temporada para darle recorrido y luego lo llevaría a un equipo con ambición de pelearlo todo tanto en Europa como dentro de Inglaterra.

Sin embargo, ahí empezó la debacle del futbolista de, ahora 23 años, quien pasó sin 'pena ni gloria' por Deportivo La Coruña, con 792 minutos disputados y ningún gol. Fue a Girona donde no tuvo chances y tampoco anotó; recaló en Flamengo para intentar cambiar su suerte pero tampoco le alcanzó lo hecho y completó casi tres temporadas sin gol, anotando solo un tanto en los minutos que tuvo, y, finalmente, fue a Santos Laguna para intentar darle un giro a su fútbol, pero la tendencia continuó.

Lea también: Matuidi abandona la Juventus y se va a la MLS

Cuatro goles en los últimos cuatro años, son la prueba feaciente de que el nivel de Marlos Moreno no es el mejor en la actualidad y que, aunque le quedan varios años de carrera, tiene que darle un giro a la misma o si no, no tendrá para dónde ir. Manchester City le busca pretendientes y cada vez es más difícil encontrarle un lugar y ahora, tras una temporada en Portimonense, con el que tampoco hizo demasiado, Lommel, de Bélgica parece ser su destino y donde todos esperan que el colombiano reaccione, tras pasar por seis equipos en los últimos cuatro años y en ningun haber logrado mostrar, nuevamente, ese nivel que lo situó como figura a nivel continental.

Estas son las estadísticas de Marlos Moreno en los torneos locales en los últimos cuatro años:

Atlético Nacional (2016 - 1): 665 mins; 9 partidos; 0 goles

Deportivo la Coruña (2016/2017): 792 mins; 19 partidos; 0 goles

Girona (2017/18): 28 mins; 2 partidos; 0 goles

Flamengo (2018): 643 mins; 25 partidos; 1 gol

Santos Laguna (2018/19): 470 mins; 11 partidos; 1 gol

Portimonense (2019/20): 534 mins; 16 partidos; 0 goles