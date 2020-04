La directiva de Tottenham dio buenas noticias a Davinson y sus compañeros

Aunque el plantel de Tottenham todavía no ha llegado a un acuerdo con las directivas del club y se espera que en los próximos días se acuerde el monto que se descontará de sus salarios, los futbolistas del equipo londinense recibieron una buena noticia un día después de haber regresado a las prácticas, de manera individual, en los predios del club: por abril todos recibirán su salario de manera completa, según informó el diario británico 'The Telegraph'.

La discusión y las posiciones de ambas partes está bien marcadas. Desde el lado de la dirigencia, piden que a todos se les recorte un porcentaje igual y no haya ningún valor retroactivo, por lo que el descuento que oscila entre el 13 y el 20% del salario, no sería devuelto a ningún futbolista, hecho que resulta molesto para el plantel y que no están dispuestos a aceptar de ninguna manera, mientras el presidente del club, Daniel Levy, recibe cerca de siete millones de libras por año.

Por el lado de los futbolistas, aunque hay disposición de negociar, quisieran que el valor del recorte les fuera retornado en algún momento, algo que no comparte la dirigencia y que espera poder solucionar en los próximos días pues la crisis económica del equipo es seria y se necesitan soluciones cuando antes, pues el retorno del fútbol todavía puede tardar algunos meses y la crisis los afectaría duramente.

De momento, la dirigencia dio el primer paso para arreglar las relaciones entre el plantel y los directivos, motivo que los impulsó a pagar los salarios completos, sin embargo, pronto habrán nuevas reuniones y de ellas dependerá cómo continuará esta discusión que de momento no parece muy sencilla de arreglar.