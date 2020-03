La dura experiencia que vivió Pepe Reina a causa del coronavirus

El arquero español, Pepe Reina, quien actualmente milita en Aston Villa, sufrió con los síntomas del coronavirus, del cual se contagió y ya se encuentra un poco más recuperado. El guardameta aseguró al diario 'Corriere dello Sport' que tuvo miedo en varios momentos, pero que la falta de aire, sumada a los demás síntomas, le generaron angustia pues sentía que no podía respirar.

Le puede interesar: Ajax finaliza el vínculo con Nouri y genera malestar en la familia del jugador

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar. Fueron minutos de bastante miedo y angustia por no saber qué hacer", aseguró Reina al medio italiano que lo entrevistó tras su paso por Milan.

"Puedo asegurar que fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, tal vez el peor. No recibía oxígeno, no tenía aire", agregó el futbolista que se consagró como campeón del mundo en el Mundial de 2010. De igual manera, el exLiverpool y Napoli, entre otros, concluyó: "Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación".

Lea también: Clubes españoles le ponen fecha tope a la reanudación de La Liga

Reina ha pasado por cuatro de las cinco ligas grandes de Europa y es recordado en Inglaterra tras un extenso paso por Liverpool, club en el que dejó una gran huella y es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas. También hizo parte de Napoli en dos etapas distintas y en su natal España jugó con Villarreal, club en el que apenas actuó durante dos temporadas. El español volvió a tierras británicas para jugar con Aston Villa y esta temporada ha disputado 540 minutos.