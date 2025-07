La Equidad rompió el mercado y fichó a un campeón del mundo

En enero pasado el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte el actor Ryan Reynolds, adquirió La Equidad.



Los nuevos propietarios de La Equidad buscan invertir en áreas clave como las fuerzas básicas y el equipo femenino.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.



Reynolds, protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern', y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia", adquirieron en 2020 al Wrexham F de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).



Igualmente el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.