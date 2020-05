La esposa de Di María sobre Manchester: "Es lo peor, es todo horrible"

El paso de Ángel Di María por Manchester United no terminó como se esperaba. El futbolista, quien pasó de Real Madrid al club inglés, nunca logró demostrar su mejor nivel en la Premier League, se lesionó en un par de ocasiones y terminó saliendo mal de un equipo que buscaba encontrar en él a un jugador desequilibrante, diferente y que les permitiera volver a lo más alto tanto en su país como en Europa.

Sin embargo, el traspaso no fue sencillo para Di María y dejar Madrid no solo lo afecto a él, pues su familia también se vio afectada y así lo narró su esposa Jorgelina Cardozo, al programa 'Los Ángeles de la Mañana' de la televisión argentina. "Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester".

Luego, contando cómo se dio todo, afirmó: "'Te vas solo', le dije en principio. Después (cuando se conoció de la transferencia) los españoles empezaron con el 'pesetero'... Y sí, obvio, si tu trabajas en una empresa, viene la competencia y te dicen: 'te pago el doble'. ¿No vas? ¿Por qué hay que careta (fingir que no interesa)? Yo quiero mantener a mis hijas".

Finalizando, Cardozo sentenció: "Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: 'Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mier**'. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, arreglada. Van caminando y no sabes si te van a matar; las mujeres todas de porcelana. Yo no le decía 'por tu culpa estamos acá'. Le decía: 'amor, me quiero matar, a las dos de la tarde es de noche".