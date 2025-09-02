La estrella del Real Madrid que hizo echar a su nuevo DT tras dos partidos

Lucas Vásquez fue la última gota que derramó el vaso

El punto más polémico llegó con la incorporación de Lucas Vázquez. Según detalló 'Bild', el exjugador del Real Madrid fue contratado sin la aprobación previa del técnico, lo que desencadenó un fuerte choque entre el banquillo y la dirigencia. De hecho, el diario alemán afirmó que el neerlandés se enteró de la operación cuando el futbolista ya estaba en revisiones médicas, algo que dejó a Ten Hag completamente al margen de una de las decisiones clave del mercado.

Diversas fuentes coinciden en que el fichaje del gallego fue el “clavo final en el ataúd” de la relación entre el entrenador y la cúpula del Leverkusen. El portal AllFootballApp fue más tajante al señalar que la llegada del español como agente libre “fue el último clavo en el ataúd futbolístico del técnico neerlandés”. Con esta incorporación, el distanciamiento se convirtió en una grieta irreparable.

El desenlace no solo tiene consecuencias deportivas, sino también económicas. La entidad alemana deberá abonar alrededor de seis millones de euros por concepto de indemnización, cifra que incluye parte de los salarios ya cobrados y la compensación por la rescisión anticipada del contrato. Un golpe duro a las finanzas de un club que se había caracterizado por la estabilidad en sus proyectos recientes.

Cabe recordar que Ten Hag había sido presentado oficialmente el 24 de mayo de 2025, con un acuerdo hasta junio de 2027 y opción de extenderlo. Sin embargo, la falta de sintonía con la directiva, sumada a los malos resultados iniciales, terminaron por precipitar una salida que pocos imaginaban en tan corto plazo. La “era post-Alonso” en el BayerArena se complica más rápido de lo previsto.