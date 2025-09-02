Actualizado:
La estrella del Real Madrid que hizo echar a su nuevo DT tras dos partidos
El jugador llegó a un grande de la Bundesliga y fue el detonante para la salida del entrenador.
Bayer Leverkusen vivió este inicio de septiembre un auténtico terremoto en su banquillo. Apenas unas semanas después de haber sido nombrado como técnico, Erik ten Hag fue cesado de su cargo tras una reunión en el BayArena. El encuentro estuvo encabezado por el director deportivo Simon Rolfes y el CEO Fernando Carro, quienes comunicaron al neerlandés una decisión que sorprendió a gran parte del entorno futbolístico.
Aunque el paso del entrenador por la Bundesliga fue breve, apenas tres partidos oficiales, dos de ellos en la liga, el desenlace dejó un dato llamativo: se trata de una de las etapas más cortas en la historia reciente de un estratega al frente del club alemán. La apuesta, que en principio apuntaba a darle continuidad al proyecto de éxito que había dejado Xabi Alonso, terminó en una ruptura fulminante.
Lucas Vásquez fue la última gota que derramó el vaso
El punto más polémico llegó con la incorporación de Lucas Vázquez. Según detalló 'Bild', el exjugador del Real Madrid fue contratado sin la aprobación previa del técnico, lo que desencadenó un fuerte choque entre el banquillo y la dirigencia. De hecho, el diario alemán afirmó que el neerlandés se enteró de la operación cuando el futbolista ya estaba en revisiones médicas, algo que dejó a Ten Hag completamente al margen de una de las decisiones clave del mercado.
Diversas fuentes coinciden en que el fichaje del gallego fue el “clavo final en el ataúd” de la relación entre el entrenador y la cúpula del Leverkusen. El portal AllFootballApp fue más tajante al señalar que la llegada del español como agente libre “fue el último clavo en el ataúd futbolístico del técnico neerlandés”. Con esta incorporación, el distanciamiento se convirtió en una grieta irreparable.
El desenlace no solo tiene consecuencias deportivas, sino también económicas. La entidad alemana deberá abonar alrededor de seis millones de euros por concepto de indemnización, cifra que incluye parte de los salarios ya cobrados y la compensación por la rescisión anticipada del contrato. Un golpe duro a las finanzas de un club que se había caracterizado por la estabilidad en sus proyectos recientes.
Cabe recordar que Ten Hag había sido presentado oficialmente el 24 de mayo de 2025, con un acuerdo hasta junio de 2027 y opción de extenderlo. Sin embargo, la falta de sintonía con la directiva, sumada a los malos resultados iniciales, terminaron por precipitar una salida que pocos imaginaban en tan corto plazo. La “era post-Alonso” en el BayerArena se complica más rápido de lo previsto.
El #Bayer04 cesa al entrenador Erik Ten Hag con efecto inmediato. El cuerpo técnico actual se hará cargo del equipo de forma provisional.#SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/IUbZFkaX6P— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) September 1, 2025
¿Quién será el nuevo técnico del Leverkusen?
Ahora el gran interrogante gira en torno al futuro del banquillo. Entre los nombres que más suenan para reemplazar al técnico neerlandés aparece el de Marco Rose, extécnico del RB Leipzig, quien cuenta con experiencia en la Bundesliga y un perfil que seduce a los dirigentes. El club, mientras tanto, intenta recomponer su rumbo deportivo y evitar que la inestabilidad afecte el arranque de la temporada.
En definitiva, el fichaje de Lucas Vázquez no solo representó un movimiento inesperado en el mercado, sino que terminó siendo la chispa que encendió la tormenta. El Bayer Leverkusen afronta ahora un nuevo desafío: encontrar un líder capaz de devolver la calma a un vestuario que en cuestión de días pasó de la ilusión al desconcierto.
