Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 08:57
La fecha 19 de la Liga Betplay sería aplazada por problema con América
América sigue con opciones de llegar a Cuadrangulares y movería todo el calendario del FPC.
La Liga Betplay 2025-II avanza hacia el cierre para definir sus clasificados a los cuadrangulares. Las últimas tres jornadas serán claves para confirmar los ocho equipos que jugarán las semifinales en camino al título. Sin embargo, un problema en el calendario lo cambiaría todo.
Desde la Dimayor se ha confirmado que habría un problema para la disputa de las fechas 19 y 20 del FPC. Según lo revelado, varios equipos han informado que no quieren darle continuidad al desarrollo del torneo hasta que no se resuelva un problema que involucra a América de Cali y Boyacá Chicó.
NO LE QUIEREN AYUDAR AL FÚTBOL: AMÉRICA Y CHICO SE QUEDAN SIN ESTADIO
Hace unos días la directiva del Chicó confirmó que el partido por la fecha 18 que estaba programado para este 30 de octubre se tendría que jugar fuera de Tunja por problemas de logística con el Estadio La Independencia. Ante esto, la primera opción fue Bogotá, ciudad que el cuadro ajedrezado tiene como sede alterna.
Aunque todo apuntaba que el duelo se jugaba en la capital con total normalidad, días antes del partido la Comisión Distrital de Seguridad le notificó al club que no podría llevar a cabo el juego. La situación abrió un problema porque encajar el partido en otra ciudad era una tarea difícil.
En la noche de este miércoles, el gobierno de Palmira le aprobó la solicitud al cuadro boyacense para hacer las veces de local, muy cerca a la ciudad de Cali. Sin embargo, el municipio vallecaucano fue descartado por figurar entre las sedes alternas inscritas por parte del América para jugar de local.
Con todo esto en juego, los otros equipos que pelean la clasificación a los Cuadrangulares le notificaron a la Dimayor que no completarán su calendario hasta que todos los partidos estén al día. La idea es que por la competencia justa y la transparencia, las últimas dos hornadas se cumplan bajo los mismos parámetros de descanso y horarios.
La fecha 19 del FPC que estaba programada para este fin de semana no sería disputada. La petición habría sido enviada a la Dimayor por parte de varios equipos que consideran que se debe apelar a la equidad en este sentido. Además de esto, las fechas para las semifinales de la Copa Betplay donde el cuadro rojo enfrentará a Nacional también serán cambiadas.
🔴 🚨 El Armando Maestre Pavajeau de Valledupar es una de las opciones para @BCHICOFCOFICIAL - @AmericadeCali tras la negativa de @Dimayor porque Palmira es la sede alterna del América.— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 30, 2025
👀 Ya mañana es jueves y deben confirmar vuelos, hospedajes, boletería… qué lío hermano 😡 pic.twitter.com/V2YzJEITzG
Por ahora, habrá que esperar el pronunciamiento oficial de Dimayor para saber qué pasará con la jornada del FPC para este fin de semana entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. Otra de las complicaciones sería la logística de los clubes que ya tenían organizada para cada uno de sus encuentros.
Otra de las alternativas que habría para jugar el partido pendiente entre Chicó y América sería la ciudad de Valledupar. La capital del César podría ser una sede factible que también permitiría que el elenco boyacense pueda tener facilidad para jugar su encuentro ante Alianza por la fecha 19.
