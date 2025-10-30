La fecha 19 de la Liga Betplay sería aplazada por problema con América

Hace unos días la directiva del Chicó confirmó que el partido por la fecha 18 que estaba programado para este 30 de octubre se tendría que jugar fuera de Tunja por problemas de logística con el Estadio La Independencia. Ante esto, la primera opción fue Bogotá, ciudad que el cuadro ajedrezado tiene como sede alterna.

Aunque todo apuntaba que el duelo se jugaba en la capital con total normalidad, días antes del partido la Comisión Distrital de Seguridad le notificó al club que no podría llevar a cabo el juego. La situación abrió un problema porque encajar el partido en otra ciudad era una tarea difícil.

En la noche de este miércoles, el gobierno de Palmira le aprobó la solicitud al cuadro boyacense para hacer las veces de local, muy cerca a la ciudad de Cali. Sin embargo, el municipio vallecaucano fue descartado por figurar entre las sedes alternas inscritas por parte del América para jugar de local.

Con todo esto en juego, los otros equipos que pelean la clasificación a los Cuadrangulares le notificaron a la Dimayor que no completarán su calendario hasta que todos los partidos estén al día. La idea es que por la competencia justa y la transparencia, las últimas dos hornadas se cumplan bajo los mismos parámetros de descanso y horarios.

La fecha 19 del FPC que estaba programada para este fin de semana no sería disputada. La petición habría sido enviada a la Dimayor por parte de varios equipos que consideran que se debe apelar a la equidad en este sentido. Además de esto, las fechas para las semifinales de la Copa Betplay donde el cuadro rojo enfrentará a Nacional también serán cambiadas.