La Federación Boliviana de Fútbol tomó tajante decisión tras el escándalo de corrupción

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió este jueves reanudar los dos torneos de la División Profesional del país mientras continúan las investigaciones de las denuncias de amaños y corrupción por las que las competiciones fueron suspendidas a principios de mes.



En una reunión que comenzó el miércoles y concluyó esta madrugada, esta instancia analizó los informes del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) y de los abogados que llevan la demanda presentada ante la Fiscalía boliviana para definir el rumbo de los campeonatos, explicó a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa.



"Los miembros del Comité Ejecutivo han tomado la decisión, en base a esa valoración, de que se dé continuidad al torneo 'todos contra todos' y al torneo corto de la gestión 2023 de manera inmediata", señaló Costa.

Vea también: Eliminatorias sudamericanas: cambio de último momento en la programación de la tercera fecha



La Comisión de Competiciones del fútbol boliviano definirá en las próximas horas una propuesta para el reinicio de los torneos.



Uno de los argumentos para la reanudación es que el país está "con los tiempos al límite" para informar a la Conmebol sobre la situación de los campeonatos y asegurar de esa forma la participación de los representantes bolivianos en las copas Libertadores y Sudamericana de 2024, indicó Costa.



Además, el TDD informó a la federación que no iba a poder emitir una sentencia con la "abreviación de plazo" solicitada por el ente deportivo debido a que varios involucrados presentaron diversos incidentes, por lo que se vio la necesidad de garantizar el respeto al "debido proceso" y la presunción de inocencia.



"No queremos vulnerar ningún derecho de los investigados o procesados y que dé lugar a que se pueda salir impunemente de esta lamentable situación para el fútbol boliviano", justificó el dirigente.



A la par de las investigaciones del TDD y el Ministerio Público, Costa aseguró que la FBF hizo avances para "mejorar" las condiciones para que los torneos se desarrollen "con mayor transparencia y que se practique un juego limpio".



Entre estas acciones, mencionó el cambio de los integrantes de la comisión arbitral y la solicitud a la empresa que tiene los derechos de apuestas en el país para que retire las licencias concedidas a firmas en el exterior, además de un trabajo con expertos de la Conmebol que seguirán de cerca el desarrollo de los campeonatos.

Le puede interesar: [Video] 'No Messi, no party': Inter Miami perdió la final de la US Open Cup



La FBF decidió a principios de mes suspender los dos torneos de la División Profesional tras denunciar públicamente y ante la Fiscalía sobre la conformación de una presunta "red de corrupción" que involucra a jugadores, dirigentes, exdirigentes y árbitros.



Los denunciados ante el Ministerio Público son entre cinco a seis jugadores, algunos árbitros y dirigentes por los delitos de "estafa agravada y asociación delictuosa" en base a grabaciones y testigos de respaldo.



La suspensión fue rechazada sobre todo por el The Strongest, líder del principal campeonato boliviano, con 49 puntos, seguido por el Nacional Potosí (43) y el Bolívar de La Paz (41), después de que se disputaran entre 22 y 24 jornadas.

Otras noticias

Así vivimos la Maratón de Medellín 2023