La FIFA cambiaría las fechas de la Copa del Mundo: Infantino lo reveló

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vuelve a ser protagonista por una idea que promete dividir opiniones en el planeta fútbol. El dirigente suizo ha planteado la posibilidad de que los Mundiales se celebren permanentemente en otoño, dejando atrás la tradicional cita de verano. Lo que para algunos suena a evolución, para otros es una auténtica locura que pone en riesgo décadas de costumbre futbolística.

Durante su intervención ante la Asamblea de la EFC (European Football Clubs), Infantino insistió en la necesidad de replantear el calendario internacional. “Ya estamos metidos en los detalles, lo discutimos constantemente”, aseguró el dirigente, defendiendo que en muchas regiones de Europa, disputar un torneo en julio supone lidiar con condiciones climáticas extremas. Según su postura, el fútbol moderno debe adaptarse a los nuevos desafíos del planeta, especialmente al impacto del calor sobre el rendimiento y la salud de los jugadores.

Esta propuesta no surge de la nada. En Qatar 2022, la FIFA ya se vio obligada a cambiar el cronograma del evento, trasladándolo de junio-julio a noviembre-diciembre, una decisión inédita que terminó funcionando desde el punto de vista organizativo y mediático. Ahora, con la mirada puesta en Arabia Saudí 2034, Infantino pretende que este modelo no sea una excepción, sino la regla. “No se trata solo del Mundial, es una reflexión general: incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor”, explicó, recordando que las altas temperaturas afectan no solo al espectáculo, sino también a la integridad física de los protagonistas.

El mandatario suizo planteó además que los meses de marzo u octubre serían ideales para organizar torneos de alcance global. Bajo su criterio, esos periodos permitirían que el evento pueda desarrollarse en cualquier región sin que las condiciones climáticas representen un obstáculo. “Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos”, enfatizó Infantino, dejando claro que su intención va más allá de una simple modificación de fechas.

Sin embargo, convertir esta visión en realidad implicaría una reestructuración monumental. Cambiar el calendario del fútbol mundial supone negociar con confederaciones, ligas nacionales, clubes y televisoras, además de redefinir los tiempos de descanso, las pretemporadas y la agenda de competencias continentales. Una transformación de tal magnitud no podría implementarse de un día para otro, requeriría acuerdos y una planificación que abarque varios años.

Por otro lado, la tradición pesa. Durante décadas, los aficionados han asociado el verano con la magia de los Mundiales, las vacaciones y el ambiente festivo que rodea cada edición. Alterar esa dinámica supondría un choque cultural, económico y emocional. Aun así, Infantino parece decidido a explorar un nuevo rumbo.

El presidente también aprovechó la ocasión para hablar sobre el controvertido “Plan Miami”, que propone que equipos nacionales jueguen partidos oficiales fuera de su país. Sobre ello, advirtió: “Veo un gran riesgo en ese modelo”, subrayando que podría dañar la esencia competitiva de las ligas locales.