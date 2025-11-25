Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 13:43
La FIFA confirmó bombos y más detalles del sorteo del Mundial
A menos de 200 días para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA dio a conocer la organización de los bombos oficiales para el sorteo.
En el comunicado se ratificó que Canadá, México, USA, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania estarán en el primer bombo, por lo que serán cabeza de grupo.
Por otro lado, la Selección Colombia quedó ubicada en el segundo bombo junto a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
Bombos para el sorteo del Mundial
Pot 1: Canadá, México, USA, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
Pot 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
Pot 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia , Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Saudí Arabia, Sudáfrica
Pot 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA A, B, C y D, Repechaje intercontinental 1 y 2.
Más detalles para el sorteo del Mundil
El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C..
En el reglamento de la FIFA se determinó que a Canadá, México y Estados Unidos, como países organizadores, se le asignó de la siguiente manera: Posición A1 para México, B1 para Canadá y D1 para Estados Unidos.
"Los nueve equipos restantes mejor clasificados en el bombo 1 serán identificados por nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteados", se explicó.
Con el objetivo de tener un equilibrio competitivo, la FIFA estableció dos rutas distintas hasta la ronda semifinal para los cuatro mejores equipos clasificados en el ranking.
España, líder del ranking FIFA y el segundo, Argentina, serán sorteados aleatoriamente en rutas opuestas. El mismo sistema se hará con Francia e Inglaterra, que son tercero y cuarto en el escalafón.
Con respecto a los integrantes de los bombos 2, 3 y 4, la posición de cada selección se determinará según la "asignación predefinido".
Finalmente, se determinó que ningún grupo tendrá más de un equipo de la misma confederación. Sin embargo, sí se podrían encontrar dos selecciones de la UEFA en la ronda de grupos, que se clasifican 16 naciones.
Fuente
Antena 2