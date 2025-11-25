La FIFA confirmó bombos y más detalles del sorteo del Mundial

Más detalles para el sorteo del Mundil

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C..

En el reglamento de la FIFA se determinó que a Canadá, México y Estados Unidos, como países organizadores, se le asignó de la siguiente manera: Posición A1 para México, B1 para Canadá y D1 para Estados Unidos.

"Los nueve equipos restantes mejor clasificados en el bombo 1 serán identificados por nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteados", se explicó.

Con el objetivo de tener un equilibrio competitivo, la FIFA estableció dos rutas distintas hasta la ronda semifinal para los cuatro mejores equipos clasificados en el ranking.

España, líder del ranking FIFA y el segundo, Argentina, serán sorteados aleatoriamente en rutas opuestas. El mismo sistema se hará con Francia e Inglaterra, que son tercero y cuarto en el escalafón.

Con respecto a los integrantes de los bombos 2, 3 y 4, la posición de cada selección se determinará según la "asignación predefinido".