La FIFA confirmó la sede final para la Copa Intercontinental 2025

Antes de esa jornada histórica, los aficionados disfrutarán de dos duelos de alto voltaje que se jugarán en Doha el 10 y el 13 de diciembre. Estas llaves enfrentarán al vencedor de la Copa Libertadores con el monarca de la Concacaf, y al ganador de ese compromiso con el Pyramids FC de Egipto, conjunto que dejó en el camino al Al-Ahli asiático y que aguarda rival con ilusión. Esta secuencia garantiza emoción y diversidad geográfica en la competición.

El diseño del torneo refuerza su carácter global al reunir a equipos de Sudamérica, Norteamérica, África y Europa en un escenario único. El formato ofrece a los clubes de distintos continentes la oportunidad de medirse en igualdad de condiciones, lo que eleva el interés de seguidores y analistas. “Este campeonato será una vitrina para mostrar el poderío de cada confederación”, comentaron fuentes de la organización.

Para el conjunto parisino, llegar directamente al último partido implica menos desgaste físico, pero también una presión extra por cumplir las expectativas. Los equipos que superen las fases previas llegarán con rodaje competitivo, aunque con la fatiga de haber disputado encuentros intensos en terreno neutral. Este contraste añade un componente táctico y emocional que podría nivelar las fuerzas en la gran definición.