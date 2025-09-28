Actualizado:
La FIFA confirmó la sede final para la Copa Intercontinental 2025
PSG y Cruz Azul son algunos de los clubes clasificados para la fase final del torneo.
La FIFA y el comité organizador confirmaron que las fases decisivas de la Copa Intercontinental se disputarán en Doha, Catar, consolidando al emirato como un destino recurrente para eventos de prestigio. Con estadios de primer nivel y experiencia logística, el territorio qatarí sigue ganando terreno en la organización de competencias internacionales.
En un contexto de creciente atención mediática, la entidad rectora del balompié internacional oficializó que las rondas finales, incluida la gran definición del campeonato, se celebrarán en diciembre. La fecha más esperada será el 17 de diciembre, día en el que el campeón europeo, el París Saint-Germain, ya tiene asegurada su participación directa en la final. “El PSG tendrá la posibilidad de sumar un trofeo que respalde su estatus global”, indicaron fuentes cercanas al club parisino.
Antes de esa jornada histórica, los aficionados disfrutarán de dos duelos de alto voltaje que se jugarán en Doha el 10 y el 13 de diciembre. Estas llaves enfrentarán al vencedor de la Copa Libertadores con el monarca de la Concacaf, y al ganador de ese compromiso con el Pyramids FC de Egipto, conjunto que dejó en el camino al Al-Ahli asiático y que aguarda rival con ilusión. Esta secuencia garantiza emoción y diversidad geográfica en la competición.
El diseño del torneo refuerza su carácter global al reunir a equipos de Sudamérica, Norteamérica, África y Europa en un escenario único. El formato ofrece a los clubes de distintos continentes la oportunidad de medirse en igualdad de condiciones, lo que eleva el interés de seguidores y analistas. “Este campeonato será una vitrina para mostrar el poderío de cada confederación”, comentaron fuentes de la organización.
Para el conjunto parisino, llegar directamente al último partido implica menos desgaste físico, pero también una presión extra por cumplir las expectativas. Los equipos que superen las fases previas llegarán con rodaje competitivo, aunque con la fatiga de haber disputado encuentros intensos en terreno neutral. Este contraste añade un componente táctico y emocional que podría nivelar las fuerzas en la gran definición.
Qatar confirmed as FIFA Intercontinental Cup final phase host— FIFA Media (@fifamedia) September 28, 2025
🗞️ ➡️ https://t.co/mrr5GEFIOB#FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/cdH9EjK87d
Catar, por su parte, refuerza su imagen como anfitrión de espectáculos deportivos de primer orden. Sus instalaciones modernas, su conectividad y su experiencia previa en eventos globales son argumentos de peso. Además, el país busca posicionarse como un referente futbolístico a largo plazo, aprovechando cada torneo para consolidar su marca en el mapa deportivo internacional.
Con la confirmación oficial de fechas y sedes, el calendario de clubes ya marca en rojo estas jornadas de diciembre. Todo está listo para que el balón ruede en el desierto y se conozca al nuevo monarca intercontinental, en un certamen que promete ser tan emocionante como impredecible.
