Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 11:10
La FIFA confirmó sanción a Cristiano Ronaldo: hay fuerte advertencia
Cristiano Ronaldo fue expulsado el pasado 13 de noviembre en el partido entre Portugal contra Irlanda.
Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.
Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria. Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.
En el Irlanda - Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.
Cristiano Ronaldo sigue en carrera por los 1000 goles
Cristiano Ronaldo volvió a marcar el pasado domingo en el triunfo 4-1 de Al Nassr Al Khaleej en la liga de Arabia Saudita.
El portugués celebró con una increíble chilena que hizo recordar al delantero de sus mejores años.
"¡El mejor pie de foto gana!", escribió el internacional portugués, de 40 años, en un mensaje en sus redes sociales junto a un video de su golazo, marcado en el minuto 96 en el Al-Awwal Park, en Riad.
No es la primera vez que el astro anota un gol de chilena. Cuando jugaba para el Real Madrid, en 2018, el atacante hizo el acrobático movimiento en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante la Juventus (3-0).
La contundente victoria en la capital saudí este domingo dejó al equipo de Cristiano Ronaldo con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la liga saudí tras nueve jornadas.
Fuente
EFE Y AFP