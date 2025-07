La FIFA define el futuro del Mundial tras políticas migratorias de Trump

EE.UU. albergará el mayor número de partidos

Estados Unidos será el país que más partidos albergará en la próxima competición internacional de la FIFA -84 partidos, incluida la final- y tendrán lugar en las ciudades de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Philadelphia, San Francisco y Seattle.

Actualmente, EE.UU. es el anfitrión del Mundial de Clubes 2025 que, según las palabras de Infantino, avanza con "fluidez" pese a los vetos migratorios y trabas en temas de visados activados por el Gobierno del presidente Donald Trump para casi una veintena de países, según informó EFE.

En conclusión, no hay ninguna prueba de que la FIFA haya decidido cambiar las sedes del Mundial 2026 debido a las políticas migratorias estadounidenses. No hay rastro de un anuncio similar en los canales oficiales ni las redes sociales de la federación y el calendario de juegos no ha sido modificado.