La FIFA lo destaca: la carta de gol de Colombia para ir al Mundial

La Selección Colombia recibe este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo afronta el compromiso con el objetivo de volver al triunfo, ya que registra seis jornadas sin victoria en el clasificatorio. Un resultado positivo le permitiría a los dirigidos por Néstor Lorenzo asegurar la clasificación directa al Mundial.