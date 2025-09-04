Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 12:30
La FIFA lo destaca: la carta de gol de Colombia para ir al Mundial
Colombia enfrenta este jueves 4 de septiembre a Bolivia en la Eliminatoria.
La Selección Colombia recibe este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo afronta el compromiso con el objetivo de volver al triunfo, ya que registra seis jornadas sin victoria en el clasificatorio. Un resultado positivo le permitiría a los dirigidos por Néstor Lorenzo asegurar la clasificación directa al Mundial.
A pocas horas para el partido, la FIFA destacó a Luis Fernando Díaz como la gran carta de gol de Colombia, teniendo en cuenta que es el actual máximo goleador de las Eliminatorias.
Lucho lidera el escalafón al haber celebrado siete anotaciones en las 16 fechas disputadas. El colombiano supera a Lionel Messi, que es segundo con seis tantos y al boliviano Miguel Terceros, que es tercero con seis tantos.
Goleadores de la Eliminatoria
1. Luis Díaz - 7 goles
2. Lionel Messi - 6 goles
3. Miguel Terceros - 6 goles
4. Darwin Núñez - 5 goles
5. Raphinha - 5 goles
6. Enner Valencia - 5 goles
7. Salomón Rondón - 5 goles
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2