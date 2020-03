La Fifa permitirá repetir los mejores partidos de los mundiales sin costo

El mundo de los deportes no está ajeno a la difícil situación mundial y en medio de las múltiples cancelaciones de eventos, la Fifa decidió unirse a la campaña 'Quédate en Casa' con una iniciativa a la que llamó 'Copa Mundo en Casa'. El ente rector del fútbol mundial permitirá a los usuarios disfrutar de una parte de su archivo en video de manera gratuita y transmitirá los mejores partidos de la historia de los mundiales por diferentes plataformas digitales como YouTube o Weibo, en China, de manera gratuita.

Le puede interesar: Nairo, Egan y otros deportistas fueron escuchados tras anuncio de cuarentena

La campaña, que se pondrá en marcha este sábado con el partido que disputaron Holanda y España en Brasil 2014 y continuará el domingo con el partido del Mundial Femenino de 2019 entre Inglaterra y Estados Unidos, tuvo como tentempié la transmisión, de manera abierta, de la película del Mundial de Rusia 2018, la cual hasta ahora no había sido presentada a los espectadores y se pudo ver por el canal de YouTube de la Fifa este viernes en horas de la tarde/noche.

"Sabemos que muchos se encuentran en un periodo de cuarentena como resultado de la pandemia que recorre el mundo, por eso Fifa lanzó una nueva iniciativa que llevará el fútbol a casa, con el lanzamiento del video de algunos partidos que se encuentran en nuestros archivos, de manera abierta, transmitiéndolos por diferentes canales, mientras se regularizan las actividades futbolísticas alrededor del mundo", arranca diciendo el comunicado del organismo.

Lea también: Presidente Duque ordena aislamiento preventivo obligatorio en toda Colombia

Adicional a los videos, la Fifa quiere que los hinchas del mundo se conecten, por lo que permitirá que los aficionados comenten y sean ellos, a través de una votación, los que elijan el partido que quieren ver. Para este partido inicial, uno de los opcionados a ser elegido era el encuentro entre Brasil y Colombia de 2014, el recordadísimo partido del gol anulado a Mario Alberto Yepes.

Para ingresar a ver cualquiera de los partidos solo hay que ingresar al canal de YouTube de la Fifa en el siguiente link: https://www.youtube.com/user/FIFATV/

#WorldCupAtHome: The first game



⏰15:00 CET

📅 Saturday 21 March 2020

📍 FIFATV on YouTube



Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: 🇪🇸Spain v Netherlands🇳🇱



👇 Subscribe for updates 👇https://t.co/QI4QPwYuJI