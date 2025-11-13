Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 18:36
La FIFA publicó los nominados al Premio Puskas: Así se vota
Estos son los nominados al premio a mejor gol de la temporada.
La FIFA dio a conocer este jueves los nominados a dos de los premios más esperados del año, el Puskás y el Marta, galardones que reconocen los mejores goles de la temporada en el fútbol masculino y femenino. Con el periodo de votación oficialmente abierto, los aficionados ya pueden elegir a sus favoritos rumbo a la gala de The Best 2025. Por ahora, ninguna anotación colombiana aparece entre los candidatos.
Cómo votar y cómo se eligen los ganadores
Los premios toman en cuenta todos los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y el proceso de selección combina la opinión de los aficionados con la de un panel de FIFA Legends. Ambos grupos tendrán el mismo peso al momento de definir al ganador, replicando el formato usado en la edición anterior.
Para votar, los usuarios deben registrarse en FIFA.com y ordenar sus tres goles preferidos. El sistema asigna cinco puntos a la primera elección, tres a la segunda y uno a la tercera. Además del Puskás y el Marta, ya están abiertas las votaciones para los premios principales de The Best, Mejor Jugadora, Mejor Jugador, Entrenadores, Guardametas y los onces ideales masculino y femenino.
La FIFA también entregará el Premio a la Afición y el Fair Play, que reconocen gestos de entrega, pasión y deportividad.
Todos los nominados a los premios Marta y Puskás
Premio Marta 2025 – Goles femeninos nominados:
- Jordyn Bugg (North Carolina Courage)
- Mariona Caldentey (Lyon)
- Ashley Cheatley (Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (Corea del Norte)
- Marta (Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (Tigres)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Hammarby)
Premio Puskás 2025 – Goles masculinos nominados:
- Alerrandro (Vitória)
- Alessandro Deiola (Cagliari)
- Pedro de la Vega (Cruz Azul)
- Santiago Montiel (Independiente)
- Amr Nasser (Al Ahly)
- Carlos Orrantía (Querétaro)
- Lucas Ribeiro (Sundowns)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rizky Ridho (Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (Barcelona)
The FIFA Puskás Award 2025 nominees! 💫— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2025
Watch all the goals and cast your vote! 🗳️
The FIFA Marta Award 2025 nominees! 🤩— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 13, 2025
Watch all the goals and cast your vote now! 👇
Desde ya se puede votar
Con la publicación de los nominados al Premio Puskás y al Premio Marta, la FIFA abre oficialmente la recta final hacia los premios The Best 2025. Aficionados de todo el mundo ya pueden elegir al mejor gol del año y participar activamente en una de las votaciones más populares del calendario futbolero. Ahora, los candidatos esperan por el veredicto combinado entre hinchas y leyendas, que se conocerá en la gala a inicios del próximo año.
