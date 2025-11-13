La FIFA publicó los nominados al Premio Puskas: Así se vota

Cómo votar y cómo se eligen los ganadores

Los premios toman en cuenta todos los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y el proceso de selección combina la opinión de los aficionados con la de un panel de FIFA Legends. Ambos grupos tendrán el mismo peso al momento de definir al ganador, replicando el formato usado en la edición anterior.

Para votar, los usuarios deben registrarse en FIFA.com y ordenar sus tres goles preferidos. El sistema asigna cinco puntos a la primera elección, tres a la segunda y uno a la tercera. Además del Puskás y el Marta, ya están abiertas las votaciones para los premios principales de The Best, Mejor Jugadora, Mejor Jugador, Entrenadores, Guardametas y los onces ideales masculino y femenino.

La FIFA también entregará el Premio a la Afición y el Fair Play, que reconocen gestos de entrega, pasión y deportividad.

Todos los nominados a los premios Marta y Puskás

Premio Marta 2025 – Goles femeninos nominados:

Jordyn Bugg (North Carolina Courage)

Mariona Caldentey (Lyon)

Ashley Cheatley (Brentford)

Kyra Cooney-Cross (Australia)

Jon Ryong-jong (Corea del Norte)

Marta (Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Países Bajos)

Kishi Núñez (Argentina)

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Ally Sentnor (Estados Unidos)

Khadija Shaw (Hammarby)

Premio Puskás 2025 – Goles masculinos nominados: