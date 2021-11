La FIFA reveló los candidatos al premio The Best

La FiFa dio a conocer este lunes 22 de noviembre los nominados para el premio The Best FIFA Football Awards 2021 las categorías de mejor jugador/jugadora, mejor entrenador/entrenadora, mejor arquero/arquera de la temporada.

En la rama masculina se destaca la presencia, habitual, del argentino Lionel Messi (Barcelona) y del brasileño Neymar (PSG). También están figuras que han brillado a lo largo del año como Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) y Jorginho (Chelsea).

Se tiene previsto que los ganadores se den a conocer el próximo 17 de enero del 2022.

Los nominados se enumeran a continuación en orden alfabético:

El argentino Leo Messi (Barcelona/PSG), el brasileño Neymar (PSG), los francés Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus Turín/Manchester United), figuran entre los once jugadores candidatos al premio "The Best" al Jugador FIFA 2021, según anunció este organismo.

Junto a ellos, entre los candidatos a mejor jugador de 2021, figuran el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el también francés N'Golo Kanté (Chelsea), el italobrasileño Jorginho (Chelsea) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

En el apartado "The Best" a mejor guardameta, están nominados el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el italiano Gialuigo Donnarumma (Milán/PSG), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el danés Kasper Schmeichel (Leicester).

La Mejor Jugadora de la FIFA:

Stina Blackstenius (Suecia / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suecia / Chelsea FC Femenino)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Femenino)

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Ji Soyun (República de Corea / Chelsea FC Femenino)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Femenino)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

La mejor entrenadora femenina de la FIFA:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suecia / selección sueca)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Femenino)

Beverly Priestman (equipo nacional de Inglaterra / Canadá)

Sarina Wiegman (Holanda / selección holandesa / selección inglesa)

El mejor entrenador masculino de la FIFA:

Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / selección alemana)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / Selección italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Selección Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

La mejor arquera femenina de la FIFA:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Femenino)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

El mejor portero masculino de la FIFA:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milán / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)