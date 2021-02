La gigantesca fortuna de Maradona que pelean sus herederos

El fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar en la prensa de Argentina. Ahora el tema pasa por el lado económico. La herencia del 'Diez' se deberá repartir entre toda la familia que dejó: hijos y expareja, en este caso Verónica Ojeda.

Precisamente fue el abogado Mario Baudry, representante legal de Diego Fernando Maradona, hijo del astro y Ojeda, quien se refirió al tema de la herencia y lo que les correspondería a ellos. Asimismo, admitió que el patrimonio de Maradona es complicado de rastrear porque él llevaba eso muy en secreto.

“Él en un audio me dijo cuánta plata tenía. Al ser un audio privado no lo puedo mostrar. Si escuchás los audios de Morla, él decía que Diego era millonario, que iba a dejar muy bien parados a sus hijos, que había hoteles, fábricas de pastas y que a cada uno le iban a quedar millones de dólares”, indicó.

Baudry, que actualmente es pareja de Ojeda, resaltó que "hasta ahora se habla de seis millones de dólares entre todas las cuentas. Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gastos no se presentaron, así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada”, puntualizó.

Entretanto, Mariano Israelit, considerado uno de los mejores amigos de Maradona, habló con Teleshow y afirmó que la fortuna del 'Pelusa' sería muy amplia, incluso destaca que rondaría por los 100 millones de dólares, pero nadie sabe en dónde está ese dinero.