“Fueron 500 hinchas argentinos los que se agolparon en la puerta del establecimiento hotelero y no nos dejaron dormir. Ellos tocaron el bombo y tiraron fuegos artificiales toda la noche. Era un ambiente hostil”, mencionó el Tren Valencia en entrevista con Infobae.

Por otra parte, los argentinos estuvieron arengando y lanzando piedras al bus que transportaba a la Selección Colombia al partido en el Estadio Monumental. El Tino Asprilla recuerda que antes del pitazo inicial tuvo una conversación por celular con Gustavo Mascardi, su representante, donde presagiaba el histórico marcador.

“Cuando entré a la cancha la gente enloqueció y empezó a gritarme. Mascardi me llama al celular y me dice: ‘¿Entraste boludo? Porque te están gritando de todo lado y te van a matar’. Fui a la mitad de la cancha, se me ocurrió señalar a la gente y decirle que en esa cancha iba a hacer dos goles”, contó en una entrevista a un programa radial de Argentina.