La histórica autoentrevista de Maradona donde habló de la muerte y la cocaína

Diego Armando Maradona murió este 25 de noviembre de un paro cardíaco a sus 60 años, y este jueves fue enterrado en un cementerio de Buenos Aires y solo estuvieron junto a él sus seres queridos más cercanos.

Hace más de una década, durante la emisión de su programa ‘la Noche del 10’, Maradona con la particularidad que lo caracterizaba decidió auto entrevistarse y hablar de los temas más polémicos de su vida, respondiendo las preguntas hechas por él mismo, que parecían más escritas por un duro crítico del astro del fútbol.

Sin tapujo preguntó sobre su oscuro vicio por las drogas y además por la muerte y cómo quería que fuera ese último momento.

Al comienzo aseguró que le debía todo al fútbol, porque en la escuela era “muy burro”. “El fútbol me dio todo: fama, dinero, felicidad, gloria y el afecto y cariño de las personas”.

En medio de la jocosidad hablaron de ese día en que Maradona dijera adiós a este mundo. Con su voz entre cortada dijo que quería llegar a viejo, disfrutar a sus nietos, pero lamentó que ya no podría disfrutar su vejez junto a Claudia Villafañe, su hoy exesposa con quien tuvo dos hijas.

“No puedo soñar envejecer con Claudia porque no tengo ninguna posibilidad, pero era lo que soñaba, de todas maneras, envejecer con mis nietos sería una muerte tranquila”, expresó.

Diego le preguntó de forma directa ¿qué palabras le dirías en el cementerio a Maradona? A lo que él respondió: “Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría y más libertades, como tocar el cielo con las manos. Pondría una lápida que diga ¡Gracias a la pelota!”.

Y luego Diego le preguntó: ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? “Aunque estés muerto te sigo amando”, dijo Maradona, con su voz entre cortada. Sobre sus hijas, pronunció que esperaba que le dijeran “Te amamos”.

A Claudia la calificó como el amor de su vida, y se culpó por no estar junto a ella y haber hecho que su matrimonio se terminara. “Claudia tiene toda la razón del mundo, uno también tiene derecho a equivocarse, yo me equivoqué y pagué un alto precio, por haberme equivocado perdí el amor de mi vida, las mañanas con mis hijas, y eso es lo que me duele”, aseveró.

También en su auto entrevista tocó el controversial tema de las drogas y su vicio por la coca. “Me arrepiento de haber hecho sufrir a mis hermanos, a mis viejos, no haber podido dar el ciento por ciento en el fútbol, porque cuando se habla de droga en el fútbol, yo di ventaja”.

Aceptó que la cocaína le hizo mucho daño y lo alejó de ser el gran futbolista que pudo haber sido, más grande de lo que fue. “Yo con la cocaína daba ventaja, me drogaba, no dormía, luego consumía y después tenía que salir a la cancha. Yo no saqué ventaja deportiva, yo le di ventaja al rival”.

Diego (el entrevistador) le cuestionó: ¿pensaste que nunca ibas a salir de la droga?, y Maradona respondió con un rotundo Sí.

“Para el que se droga cuando te viene el bajón tienes que drogarte para seguir, y eso es una cadena. Ahí es cuando te viene la desesperación de no poder salir, ese era el miedo, no poder llegar al final”, subrayó.

El exfutbolista agradeció a Claudia y sus padres que nunca aflojaron pese a que la droga lo tenía alejado de todo, hasta de sus seres amados. “Yo estaba bajo el agua, me agarraron del pelo y me sacaron para que yo no me ahogara en la droga. No se le gana nunca la droga. Recuerdo cuando iba al doctor y me cobraba 150 dólares por la consulta, que ‘pibe’ hoy en un barrio de Argentina tiene 150 dólares para una consulta para salir de la droga, mientras haya dirigencia política que se hace rica con la droga, los chicos no van a salir de la droga”, recalcó.

Finalmente, en ese entonces celebró que llevaba año y medio sin drogarse.